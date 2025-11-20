Más Información
Las acciones tecnológicas estaban en caída libre este viernes por la mañana en las bolsas asiáticas, siguiendo la tendencia de Wall Street, lastradas por los crecientes temores sobre las valoraciones del sector de la inteligencia artificial (IA), consideradas excesivas.
En la Bolsa de Tokio, el gigante de las inversiones tecnológicas SoftBank Group se desplomó más de 10% poco después de la apertura, mientras que el fabricante de chips de memoria Kioxia se hundió 16%. En Seúl, el gigante de los semiconductores SK Hynix cayó más de 9%.
