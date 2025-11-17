El riesgo de lavado de dinero a través de juegos y apuestas se incrementó a lo largo de los últimos años a la par de la proliferación de casinos digitales, que ganaron popularidad en la pandemia, sobre todo para apuestas deportivas, evitando las restricciones que significaba usar dinero en efectivo.

En México los casinos son parte de las actividades consideradas vulnerables de ser usadas en blanqueo de activos, por lo que están obligados a cumplir la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), mejor conocida como ley antilavado y vigente desde 2013.

Existen 38 permisionarios autorizados por la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación (Segob) que mantienen salas físicas y plataformas digitales en operación en varias entidades y municipios, sobre todo en el Bajío y en el norte del país.

Lee también Así es el funcionamiento de los casinos en México; la regulación detrás del juego

Casinos por entidad

Si bien el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió hace 17 años una guía enfocada en detectar y prevenir el blanqueo de activos en casinos, hasta hace poco México los tenía clasificados como parte de una actividad vulnerable de riesgo medio-bajo.

Mapa de riesgos

En el mapa de riesgo de lavado de dinero de actividades vulnerables, el sector de mayor preocupación es el de obras de arte, metales y piedras preciosas, joyas y relojes, representado en color rojo, de acuerdo con la última evaluación que elaboró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

También el sector de vehículos aéreos, marítimos o terrestres, así como servicios de blindaje, son relevantes conforme al análisis de las amenazas y vulnerabilidades para ese tipo de actividades diferentes a las instituciones financieras.

En tanto, el segmento de juegos con apuestas, concursos y sorteos no representaba gran amenaza, al estar catalogado en color amarillo, es decir, de riesgo medio-bajo.

Lee también Esto es lo que sabemos de los 10 casinos sancionados por presunto lavado de dinero para Cárteles en México y Europa

El martes pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que bloqueó a 13 casinos en diferentes estados, por presunto lavado de dinero con efectivo, transferencias internacionales y plataformas digitales. Así, el estatus del sector ahora es de alto riesgo.

No obstante, los informes antilavado enviados por los casinos a la Unidad de Inteligencia Financiera a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se mantuvieron en ascenso.

Como actividades vulnerables, los casinos deben reportar a las autoridades sobre las apuestas sospechosas de sus clientes, realizadas con operaciones susceptibles de procedencia ilícita.

Lee también “Colaboran México y EU en golpe a casinos”

Dependiendo del umbral establecido en la ley antilavado se emite una alerta; si rebasa 325 Unidades de Medida y Actualización (UMA) se realiza un reporte mensual de identificación del cliente. Si es superior a 645 UMA, se elabora un aviso antilavado, pero si la ocasión lo amerita, se debe enviar un aviso conocido como “de 24 horas”.

Al cierre de septiembre de 2025, las casas de apuesta y sorteos enviaron a la UIF 351 mil 236 reportes, frente a 306 mil 592 en el mismo periodo del año pasado.

Cuando entró en vigor la ley antilavado, los primeros reportes de los casinos totalizaron 77, aumentando a 133 un año después.

Lee también Quién es la familia Hysa; sus presuntos vínculos con cárteles y una red de lavado de dinero en casinos de México

En todo 2024 se generaron 405 mil 427, un alza de 42.2% en comparación con un total de 283 mil 946 en 2023, cuando se consolidó el crecimiento de los casinos online iniciado durante la pandemia.

La fiscalista Virginia Ríos destacó que este tipo de informes antilavado se han incrementado a raíz de la opción que ofrecen los casinos en sus plataformas electrónicas.

Del caso de los 13 casinos bloqueados hace unos días, la especialista dijo que tendrán que aportar pruebas para deslindarse de los hechos por los cuales se les acusa de presunto lavado de dinero.

Lee también Simulación fiscal, transferencias internacionales y plataformas digitales; el modus operandi de la red de lavado de dinero en 13 casinos

Retos por superar

En la novena Cumbre Iberoamericana del Juego Innovación y regulación, el futuro del juego en Latinoamérica, en Lima, Perú, destacaron los desafíos del juego online.

Se reconoció que, si bien la regulación es distinta en cada país y jurisdicciones, es una industria que opera con lógicas que no se ligan al territorio físico para funcionar. Las apuestas deportivas son las de mayor incidencia; por ello, se advirtió que requieren regulación.