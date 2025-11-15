El funcionamiento de casinos en México es un tema controversial que ha tomado relevancia en los últimos días, poniendo en debate la forma legal en que deben trabajar los recintos de apuestas.

Con el cierre de las casas de juego Bet365 y Betano -subsidiaras de TV Azteca de Grupo Salinas- por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por su puesto lavado de dinero, se ha abierto la conversación sobre las operaciones permitidas en los establecimientos.

Entre juegos de azar, póker, blackjack, ruletas, y otras dinámicas, miles de usuarios visitan constantemente estos centros de entretenimiento con el objetivo de apostar dinero y pasar un momento de diversión.

A pesar del gran número de visitantes que albergan, las reglas del juego no suelen ser claras, por lo que es primordial que todos los casinos cuenten con un permiso vigente brindado por la Secretaría de Gobernación.

¿Cómo puede comenzar a operar un casino en México?

De acuerdo con el Gobierno de México, los casinos en el país han sido prohibidos desde el 24 de junio de 1938, por Decreto del entonces presidente, Lázaro Cárdenas, con la finalidad de poner fin a las mafias y explotación por parte de apostadores profesionales.

Sin embargo, la Secretaría de Gobernación tiene la facultad de otorgar la autorización para el funcionamiento de estos centros de juegos.

Las únicas actividades permitidas que se pueden practicar dentro de los casinos son: la ruleta, los dados, las cartas y los naipes, así como la rueda de la fortuna y las máquinas tragamonedas.

Su ubicación debe estar a una distancia mayor de doscientos metros de cualquier centro educativo, iglesia o templo, tampoco se pueden instalar en parques, reservas naturales o ecológicas.

Al contar con el permiso de instalación del establecimiento, el Ejecutivo Federal dispone de la capacidad para regular todas las dinámicas realizadas en estos recintos.

¿Qué personas pueden acceder a los centros de apuestas?

Según con las reglas generales establecidas por el Gobierno, el acceso o la participación de algunas actividades ofrecidas casinos quedan prohibidas para las personas:

Menores de 21 años

En estado de ebriedad o bajo la influencia de alguna sustancia psicotrópica, estupefaciente o prohibida

Que porten armas

Miembros de cualquier cuerpo o corporación policiaca, salvo en cumplimiento de sus funciones

Con conductas que alteren la tranquilidad del lugar o que hayan sido sorprendidas haciendo trampa

Reclamación de un premio no pagado

Una práctica frecuente dentro de los casinos, son los premios "no pagados", los cuales suelen generar cientos de quejas por parte de los clientes de estos establecimientos.

Para presentar el reclamo es primordial acudir inmediatamente al centro de apuestas para comunicar lo sucedido.

Mientras que para exponer la queja ante las autoridades es necesario realizar un escrito de los hechos y entregarlo en la Oficialía de Partes de la Dirección General de Juegos y Sorteos, sita en Versalles número 49, Piso 2, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06600, Ciudad de México, o en su defecto realizarlo por la página de internet: www.juegosysorteos.gob.mx

Los datos personales que se deben mostrar son: nombre, dirección y teléfono del demandante, así como la persona que lo atendió al momento de presentar la queja en el casino y los comprobantes expedidos por la maquina usada, fecha y hora del suceso, haciendo mención del monto reclamado.

