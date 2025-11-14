Más Información
Extorsión tiene de rodillas a los empresarios de México, acusa Coparmex; estrangula economía por falta de Estado, dice
Trump asegura que han avanzado en detener drogas de Venezuela, pero "tenemos un problema con México, Colombia"
VIDEO: Registran fuerte explosión en zona industrial, cerca del aeropuerto internacional de Argentina; hay 15 heridos
Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), respaldó al subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, al acudir a la ceremonia de ingreso a la Academia Mexicana del Derecho Internacional.
En su tesis de ingreso, Velasco realizó un recuento de la relación de México con Estados Unidos.
El Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, de donde es egresado Roberto Velasco, celebró el reconocimiento como académico Honoris Causa de la Academia Mexicana de Derecho Internacional.
Lee también Así representó de la Fuente a Sheinbaum en el G7; destaca reunión con Rubio y posicionamiento sobre actividades marítimas
La SRE indicó que concurrieron numerosos académicos y funcionarios de esa dependencia.
Embajada de EU desmiente memorándum que alerta sobre presunta ofensiva a Grupo Salinas; “es falso”, dice
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
nro/bmc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]