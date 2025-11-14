Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), respaldó al subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, al acudir a la ceremonia de ingreso a la Academia Mexicana del Derecho Internacional.

En su tesis de ingreso, Velasco realizó un recuento de la relación de México con Estados Unidos.

El Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, de donde es egresado Roberto Velasco, celebró el reconocimiento como académico Honoris Causa de la Academia Mexicana de Derecho Internacional.

Lee también Así representó de la Fuente a Sheinbaum en el G7; destaca reunión con Rubio y posicionamiento sobre actividades marítimas

La SRE indicó que concurrieron numerosos académicos y funcionarios de esa dependencia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc