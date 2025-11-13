Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), terminó su participación en la reunión ministerial del G7, en Niágara, Canadá, donde se reunió con el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio.

En el marco de los ataques a presuntas narcolanchas por parte de Estados Unidos, el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo que los esfuerzos colectivos para combatir las actividades marítimas ilícitas deben guiarse por el derecho del mar.

Con Rubio, el secretario de Relaciones Exteriores conversó sobre los avances en el esquema de colaboración acordado durante la visita de Marco Rubio a nuestro país en septiembre pasado.

Reunión ministerial del G7 en Niagara, Canadá en la que asistió el canciller Juan Ramón de la Fuente. Junto con los ministros de Relaciones Exteriores de Alemania, Reino Unido, Francia, Arabia Saudita, Italia, Japón, Estados Unidos y Corea del Sur, entre otros (12/11/25). Foto: Especial

"El grupo de seguimiento de alto nivel se reunirá próximamente en la Ciudad de México", dijo la SRE.

Durante su participación en la reunión ministerial del G7, De la Fuente recordó que la posición de México se sustenta en los principios constitucionales de política exterior, que privilegian el diálogo y la solución pacífica de las disputas, como medios para resolver diferencias.

La SRE agregó que durante su intervención, Juan Ramón de la Fuente destacó que para consolidar exitosamente la conectividad marítima es necesario fortalecer la cooperación regional mediante el desarrollo de capacidades y marcos legales sustentados en el derecho internacional: “Lo anterior, para garantizar la soberanía de los Estados al tiempo de fomentar la cooperación internacional”.

Al concluir la reunión ministerial del G7 en Niagara, la Cancillería también destacó la participación de los ministros de Relaciones Exteriores de Alemania, Reino Unido, Francia, Arabia Saudita, Italia, Japón, Estados Unidos y Corea del Sur, entre otros.

