Embajada de EU desmiente memorándum que alerta sobre presunta ofensiva a Grupo Salinas; “es falso”, dice

La embajada de Estados Unidos en México desmintió un supuesto “memorándum confidencial” de ese país que presuntamente alerta de una ofensiva del gobierno mexicano contra el Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, ante el pago de impuestos.

La embajada, a cargo de Ronald Johnson, rechazó esta información que está siendo difundida en redes sociales: “¡Esta noticia es falsa!”.

La información catalogada como falsa señala “uso selectivo de la ley, persecución política, impacto en inversionistas y posible escalada de polarización”.

En otra publicación en sus redes, la embajada estadounidense rechazó información atribuida al Departamento de Seguridad, a través de la cuenta en X “US Homeland Security News”..

Aclaró a la periodista Fernanda Familiar que esta no es una cuenta oficial del gobierno de Estados Unidos: “Para posicionamientos por favor referirse a las cuentas y sitio web oficiales”.

