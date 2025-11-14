Más Información

Impuestos, casinos... los desencuentros de Ricardo Salinas con el gobierno de Sheinbaum

Impuestos, casinos... los desencuentros de Ricardo Salinas con el gobierno de Sheinbaum

Embajada de EU desmiente memorándum que alerta sobre presunta ofensiva a Grupo Salinas; “es falso”, dice

Embajada de EU desmiente memorándum que alerta sobre presunta ofensiva a Grupo Salinas; “es falso”, dice

Trump retira los aranceles a carne de res, tomates, plátanos y café

Trump retira los aranceles a carne de res, tomates, plátanos y café

Así arranca el Corona Capital 2025: Bad Bad Hats, Circa Waves y el regreso nostálgico de Jet

Así arranca el Corona Capital 2025: Bad Bad Hats, Circa Waves y el regreso nostálgico de Jet

CNTE retira plantón en San Lázaro; advierte regreso a las calles después del 22 de noviembre

CNTE retira plantón en San Lázaro; advierte regreso a las calles después del 22 de noviembre

Dos días después, Bet365 se pronuncia tras inhabilitación de su plataforma; cuentas de clientes están protegidas, asegura

Dos días después, Bet365 se pronuncia tras inhabilitación de su plataforma; cuentas de clientes están protegidas, asegura

La embajada de Estados Unidos en México desmintió un supuesto “memorándum confidencial” de ese país que presuntamente alerta de una ofensiva del gobierno mexicano contra el , de , ante el pago de impuestos.

La embajada, a cargo de , rechazó esta información que está siendo difundida en redes sociales: “¡Esta noticia es falsa!”.

La información catalogada como falsa señala “uso selectivo de la ley, persecución política, impacto en inversionistas y posible escalada de polarización”.

Lee también

En otra publicación en sus redes, la embajada estadounidense rechazó información atribuida al Departamento de Seguridad, a través de la cuenta en X “US Homeland Security News”..

Aclaró a la periodista Fernanda Familiar que esta no es una cuenta oficial del gobierno de Estados Unidos: “Para posicionamientos por favor referirse a las cuentas y sitio web oficiales”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]