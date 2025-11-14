Más Información

Tras el reporte de usuarios sobre la inahabilitación de las plataformas y Betano, la empresa de juegos de azar en línea indicó que se encuentran trabajando para restablecer los servicios.

En redes sociales, indicó que está al tanto de que su sitio web no está dispoble, pidió disculpas a sus clientes y aseguró que las cuentas de estos están aseguradas y sus fondos se encuentran protegidos.

"Estamos al tanto de que el sitio web de bet365.mx no está disponible. Estamos trabajando arduamente para restablecer los servicios. Pedimos disculpas a nuestros clientes por las molestias ocasionadas y queremos asegurarles que todas las cuentas están seguras y los fondos de los clientes están protegidos", señaló.

También señalaron que se encuentran trabajando las 24 horas para resolver este problema y proporcionarán actualizaciones directamente a los usuarios registrados.

Pronunciamiento de Bet365 ante la inhabilitación de su plataforma digital. Foto: tomada de X @bet365mx

Por su parte, Betano no se ha pronunciado sobre este hecho.

¿Qué son Bet365 y Betano?

Bet365 y Betano son se utilizan para distintos eventos deportivos como futbol, box, ciclismo, tenis, Fórmula 1, entre otros y operan en distintos países. En la página de México y antes de ser inhabilitadas, se podían utilizar para participar en casinos en vivo, ruletas, blackjacks, pókers y juegos de tragamonedas virtuales.

Usuarios expresan descontento por inhabilitación de Bet365

Tras el anuncio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre un presunto a cargo de casinos y casas de apuestas digitales, las plataforma de apuestas en línea Bet365 y Betano, quienes operan en México bajo el permiso de los sellos Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca, de , fueron inhabilitadas.

Por lo anterior, usuarios de estas casas de apuestas en expresaron su descontento e incertidumbre por no saber qué pasará con sus cuentas. A través de redes sociales, las personas que apuestan en los casinos digitales, comentaron que las apps no están funcionando y expresaron su incertidumbre diciendo que la página no los deja ingresar para apostar o continuar con sus , por lo que su dinero está perdido.

UIF bloquea 13 casinos por presunto lavado de dinero

Este semana, la UIF bloqueó a (incluidos los dos de Grupo Salinas) localizados en diferentes estados, por posible lavado de dinero con efectivo, transferencias internacionales y plataformas digitales.

Sin dar los nombres de los casinos, informó que fueron listados como personas morales bloqueadas, con el propósito de proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado.

