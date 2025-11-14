Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que Grupo Salinas tendrá que pagar 33 mil 306 millones de pesos en impuestos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que si el empresario Ricardo Salinas Pliego paga “ahí se resuelve el asunto”.

“Si paga, bueno ahí se resuelve el asunto, si no paga, entonces tiene que venir una serie de procedimientos que son parte de un proceso jurídico que tiene que cumplirse”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este viernes 14 de noviembre en Palacio Nacional.

En el Salón Tesorería, leyó el comunicado de la SCJN que señala que resolvió diversos asuntos relacionados con empresas que impugnaron créditos fiscales determinados por la autoridad hacendaria federal.

“Finalmente la Corte hoy lo que dice es ´desechamos los recursos que presenta este grupo empresarial´”, comentó.

Indicó que otras instancias del Poder Judicial le dijeron a Grupo Salinas que no tenía razón, sino la autoridad fiscal: “No es que la Corte de pronto decide sin haber antecedentes”.

Acusó que el argumento es que hay autoritarismo, acción política y una consigna a la Corte. “La Corte resuelve que no es procedente lo que presenta este grupo empresarial. Lo que en realidad hace la Corte es desechar siete recursos a estos grupos, los desechó, los recursos que había interpuesto este grupo empresarial que representa a varias empresas, entonces deja válida lo que fue en su momento la decisión del SAT”.

“Quedan firmes las sentencias”, recalcó la titular del Ejecutivo federal. Mencionó además que se tratan de créditos fiscales muy antiguos.

“Es importante decir que fueron varios procesos, fueron en algunos casos 15 años de litigios que llegaron en su momento a la Corte, antes de que se eligieron a los ministros y la Corte los dejó congelados, no quería decidir”, señaló.

Indicó que ahora viene otro procedimiento: “Vamos a pedirle a Hacienda que pueda venir a explicar los procedimientos”.

