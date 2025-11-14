Más Información

Golpean red de casinos ligada a "El Mayo"

La mañanera de Sheinbaum, 14 de noviembre, minuto a minuto

Quién es la familia Hysa; sus presuntos vínculos con cárteles y una red de lavado de dinero en casinos de México

"Hay miedo, claro, pero alguien tiene que hacerlo"

Cuentan la historia del Estadio Azteca

EU retira la visa al alcalde de San Luis Río Colorado cuando intentaba cruzar hacia Yuma, Arizona

A 209 días de que se lleve a cabo la entre México, Estados Unidos y Canadá, avanzan las remodelaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ().

Para brindar una experiencia "más cómoda, moderna y eficiente", el AICM agradeció a las personas usuarias su paciencia mientras permanecen en las instalaciones.

Sergio Salomón Céspedes, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), informó que este jueves revisó los avances en las acciones de remodelación de las áreas de migración en el AICM.

"Nuestro objetivo es claro: Garantizar un servicio eficiente, ordenado y de calidad para quienes transitan por nuestro país", dijo.

Agregó que de cara a la Copa Mundial de futbol FIFA 2026, "seguimos trabajando para ofrecer una atención digna y humana, a la altura de México".

El pasado lunes, durante la presentación de las actividades de la Copa en México, la presidenta indicó que el Aeropuerto Benito Juárez tendrá una inversión de 9 mil millones de pesos para su remodelación para este evento deportivo.

