Detectan lavado de dinero en 13 casinos mediante simulación fiscal, transferencias internacionales y plataformas digitales

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloqueó las operaciones de 13 casinos en distintos estados del país; había flujos millonarios hacia Rumanía, Suiza y Estados Unidos. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL.

Sheinbaum asegura que tras denuncia de Grupo Salinas se busca actualizar la ley en apuestas digitales; se tiene que regular, dice

Después de que Grupo Salinas denunció “una acción más de acoso y persecución sistemática del Estado” por una investigación a la división de juegos y sorteos Ganador Azteca, y otras casas de juego, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que se busca “actualizar la ley”. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL.

La presidenta Sheinbaum Pardo informó que varias farmacéuticas ya se encuentran sujetas a procedimientos administrativos que les impedirán participar en la próxima licitación de compra de medicamentos, tras haber incumplido con los contratos de entrega establecidos por el gobierno federal. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL.

Vallas en Palacio Nacional es para prevenir posible violencia en marcha de la CNTE y de la Generación Z

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la colocación de vallas metálicas de tres metros en Palacio Nacional es para prevenir posibles acciones violentas y que ponga en riesgo la vida de personas ante las manifestaciones que están convocando para los próximo días integrantes en la llamada Generación Z y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL.

Sheinbaum rechaza homenaje a Rubén Figueroa en Guerrero; se caracterizó por la represión, afirma

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reprobó el homenaje que en días pasados hizo el gobierno de Guerrero, a cargo de la gobernadora Evelyn Salgado, al exgobernador Rubén Figueroa. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL.

La economía mexicana tiene mucha fortaleza, afirma Sheinbaum

La economía mexicana tiene mucha fortaleza, expresó Claudia Sheinbaum al asegurar que hay confianza en las instituciones públicas esto al ser cuestionada sobre el último informe de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL.

Todo el Gabinete de Seguridad participa en Operación "Sable", destaca García Harfuch

El secretario de Seguridad Omar García Harfuch informó que el operativo "Sable", que encabeza la Secretaría de Marina contra la organización criminal Los Cromo, la cual busca apoderarse de uno de los polos de desarrollo en el Corredor Interoceánico, es para prevenir delitos en zonas donde ha habido denuncias, y en donde participan, destacó, todo el Gabinete de Seguridad. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL.

