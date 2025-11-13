¿Qué pasa si tenías dinero pendiente de una apuesta en un casino bloqueado por la UIF de Hacienda?

El martes pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó financieramente a 13 casinos por presunto lavado de dinero.

Al mismo tiempo la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación (Segob) procedió a la suspensión de actividades tanto en su operación física como virtual.

Lo anterior con el propósito de garantizar la legalidad de las operaciones y protección de los usuarios no vinculados a estas acciones delictivas.

Pero no se especificó lo que pasaría con la clientela o usuarios con pagos pendientes de premios.

De acuerdo con fuentes del sector de juegos y apuestas, esto es lo que pasaría:

Esto pasará con los premios o dinero ganados en este tipo de establecimientos

Primero, hay que tener en cuenta que para la clientela o usuarios de los 13 casinos bloqueados, no existe sanción automática ni afectación penal por el simple hecho de haber sido clientes.

En el caso de los premios pendientes, depósitos o créditos internos, aseguran que no se pierden.

Simplemente no pueden pagarse o devolverse mientras el establecimiento esté bloqueado, porque las cuentas bancarias del casino están inmovilizadas.

Pero en caso de que la autoridad determine que serán bloqueados de manera definitiva, y haya premios pendientes, los usuarios podrán acreditar sus montos.

Es decir demostrar ante la UIF que habían ganado algún premio, mostrar fichas, depósitos o créditos internos, para que se les reconozca como acreedores legítimos.

Así, se evitará la pérdida de su dinero.

Por otro lado, se sabe que por lo general, las transacciones son casi inmediatas.

Como por ejemplo las apuestas deportivas online, pues se hacen y pagan en tiempo real.

Lo mismo en los establecimientos a donde acuden los clientes.

No obstante para evitar jugar en un portal de dudosa procedencia, se puede consultar la lista de cada una de las 38 empresas permisionarias autorizadas por la Segob, las cuales a su vez, tienen salas y plataformas en operación, por estados y municipios.

