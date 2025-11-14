Legisladoras federales, representantes de los Congresos estatales, funcionarias de gobiernos locales y ONU Mujeres instalaron la Alianza de Xicoténcatl, un frente que busca unificar los marcos legales en materia de igualdad sustantiva y combate al abuso sexual en todo el país.

El acuerdo fue sellado en la vieja casona de Xicoténcatl, sede alterna del Senado y “símbolo histórico de luchas democráticas”.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, y las presidentas de las comisiones de Igualdad de Género del Senado, Martha Lucía Micher, y de la Cámara de Diputados, Anaís Miriam Burgos, convocaron a construir una nueva era de cooperación legislativa y política en favor de las mexicanas.

“Esta es la gran alianza de Xicoténcatl. Porque siempre nos enfrentamos a que no somos prioridad, a que no es urgente, a que es exagerado, y seguramente a muchos retos cuando tratan de hacer planteamientos legislativos a favor de las mujeres”, señaló Citlalli Hernández.

“Esta gran alianza y este trabajo conjunto a favor de las mujeres, tiene que ser con todos los poderes y con todos los niveles de gobierno. (…) Y queremos que este sea un gran espacio de coordinación para seguir trabajando a favor de las mujeres y que vivir en una entidad de la República o en otra no signifique un piso disparejo en el acceso a los derechos”, recalcó.

La Alianza de Xicoténcatl agrupa a los tres Poderes de la Unión, los 32 Congresos locales y organismos internacionales en una sola estrategia de armonización legal.

Su meta principal es garantizar que los delitos de abuso sexual, acoso, feminicidio y violencia de género sean tipificados y sancionados de manera uniforme en todo el territorio nacional.

La senadora Martha Lucía Micher explicó que esta coordinación es un paso decisivo para eliminar las brechas de justicia que afectan a las mujeres.

“Tenemos que terminar con el agravio comparado. No puede ser que un mismo delito tenga consecuencias distintas según la entidad. La Alianza de Xicoténcatl busca construir un marco jurídico común que garantice los mismos derechos para todas”, subrayó.

Micher anunció la instalación de una mesa permanente de trabajo entre el Congreso de la Unión, los Congresos locales y las secretarías de las mujeres estatales, con acompañamiento de ONU Mujeres, para avanzar en esta armonización durante 2025.

En su intervención, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, celebró que esta alianza coincida con el primer año de la reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva, promulgada el 15 de noviembre de 2024. Añadió que hoy México vive el tiempo de las mujeres.