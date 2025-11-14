La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció las sanciones de Estados Unidos a diversos establecimientos de juego en México e insistió en que debe haber regulaciones en el tema de los casinos y apuestas digitales.

En su conferencia mañanera de este viernes 14 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que también deben tomarse acciones en cuanto a las personas ludópatas, además que se convocará a los casineros a trabajar en conjunto.

Este jueves, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), del Departamento del Tesoro, anunció sanciones contra lo que llamó Grupo del Crimen Organizado Hysa y diversos establecimientos de juego en México a los que acusa de estar involucrados en el lavado de dinero para cárteles de la droga y otras actividades delictivas en México y Europa. Identificó, además, a 10 establecimientos de juego que son “foco de preocupación” por lavado de dinero.

“En el caso de los casinos, también ayer Estados Unidos puso sanciones a casinos mexicanos, muchos de ellos de los que fueron sancionados por la Unidad de Información Financiera (UIF) que se presentaron el miércoles aquí, y es un trabajo también que se está realizando de manera conjunta.

“Entonces lo que queremos es que esta actividad, primero se regule con las nuevas actividades, se actualice porque todo lo digital, todo lo que son las plataformas, no está realmente regulado. Y segundo, que no se preste al lavado de dinero, así de sencillo”, comentó la Mandataria federal al destacar la Ley de Aduanas.

Para combatir la ludopatía, Sheinbaum apuntó que debe haber “mucha información” para hacer conciencia de a dónde se puede llegar con el exceso de las apuestas.

