El bitcóin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, se desploma casi un 6% este lunes e inicia diciembre con una cotización del entorno de los 86 mil dólares, después de cerrar el mes de noviembre con unas pérdidas del 16,68%.

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 7:15 horas (5:15 GMT), la criptomoneda cae el 5,64%, hasta los 86 mil 40,62 dólares, aunque durante la madrugada ha llegado a tocar un mínimo en los 85 mil 626,75 dólares.

Después de permanecer varias sesiones con una cotización estable, por encima de los 90 mil dólares, el bitcoin vuelve a caer hoy con fuerza. En noviembre, ya bajó ese 16,68% en el que fue su segundo peor mes del año, después de dejarse en febrero el 17,53%.

Durante el mes de noviembre, el bitcoin llegó a tocar un mínimo en los 80 mil 553,56 dólares (el pasado 21 de noviembre).

La criptodivisa acumula una caída superior al 31% desde el 6 de octubre, día en el que alcanzó su último máximo histórico, en los 126.251 dólares.

En el año también cede más del 8%.

