Un heredero del grupo francés de lujo Hermès reclama ante la Justicia francesa al gigante del sector LVMH y a su consejero delegado, Bernard Arnault, una indemnización de unos 14 mil millones de euros porque considera haberse visto privado de sus acciones en la tentativa de toma de control hace una quincena de años.

Los medios de comunicación franceses indican que Nicolas Puech, de 82 años, ha lanzado este procedimiento por lo civil contra LVMH y Arnault (76 años), que llegó a acumular una participación del 23% de Hermès en el que fue uno de los mayores duelos entre empresas francesas.

La demanda dio lugar a una audiencia el pasado 20 de noviembre en el Tribunal Judicial de París, de la que informó en primer lugar el diario Libération sobre la operación de LVMH para tomar el control de Hermès en 2010 y que se saldó con un fracaso y con una sanción para el primero de 8 millones de euros impuesta por la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) por ocultar información al mercado.

Lee también Piden reforzar seguridad en ciudades del Mundial

Puech, que tenía un paquete de 6 millones de títulos de Hermès, delegó durante una veintena de años su gestión en un consejero financiero, Eric Freymond, contra el que se querelló con una demanda presentada en diciembre de 2023, por haber abusado de su confianza.

Bernard Arnault. Foto: EFE

En concreto, reprochaba a ese consejero financiero, fallecido el pasado mes de julio, haber transferido de forma oculta a LVMH sus títulos, valorados actualmente en unos 14 mil millones de euros mediante una serie de montajes.

Su demanda va ahora dirigida contra el patrón de LVMH, que ha afirmado siempre que no tenía conocimiento de que esos títulos le habían sido sustraídos a su propietario.

Lee también IA asistirá las compras en la temporada navideña

El caso es que tras la batalla bursátil y llegar a un acuerdo con Hermès, los revendió y obtuvo entonces una plusvalía de 3 mil 800 millones de euros.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc