El Mundial de Fútbol, que arranca el próximo 11 de junio, dejará una derrama de recursos muy importante en las economías de las localidades donde se jugarán partidos.

De ahí que deberán reforzar los órganos de seguridad y garantizar las condiciones necesarias para no perder esta gran oportunidad de proyección hacia el exterior, dijo el director de ARegional, Cutberto Anduaga.

Sin embargo, no debe ser motivo para echar la casa por la ventana poniendo en riesgo las finanzas subnacionales, ya que han hecho muchos esfuerzos para tener disciplina y viabilidad, indicó.

“Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México van a tener un impacto económico relevante por el mundial, sobre todo en el sector servicios”, señaló.

En entrevista con EL UNIVERSAL, explicó que será un efecto multiplicador por todo lo que se va a mover alrededor de dicho sector como el turismo en hospedajes, el comercio y restaurantes.

Todo eso, tendrá un efecto positivo por lo que se verá un gran beneficio, aseguró el especialista de la firma especializada en estados y municipios.

Pero será la CDMX la más favorecida porque aquí habrá un mayor número de partidos de fútbol, afirmó.

De ahí que consideró que el efecto será local, por lo que los participantes del sector servicios deberán ser más innovadores y creativos para poder captar a los potenciales consumidores y turismo extranjero.

Lo anterior, manifestó, debe ir a la par de las acciones de los gobiernos tanto federal como estatal y municipal con inversión pública en infraestructura.

Como ejemplo mencionó que en Nuevo León están construyendo una carretera para facilitar el traslado entre Monterrey y Texas en donde también habrá partidos.

No obstante, reconoció que será fundamental garantizar la seguridad en los caminos, ya que quedan pocas zonas libres de criminalidad.

“Deben reforzar los órganos de seguridad, no concentrarse solamente en las ciudades sedes sino en todas las regiones y ciudades con el transporte público y privado; todo tiene que estar bien vigilado”, indicó.

Lo anterior, expuso, porque la seguridad pública abona mucho a que la economía se revitalice.

Además, de la inversión privada en los estadios como se vio con el Azteca con la intervención de Banorte.

“Eso va a impactar en la industria de la construcción con la generación de empleos y compras de insumos propios para esa actividad; esa derrama se va a quedar ahí”, mencionó.

Para poder respaldar todas estas obras y medidas, puntualizó, deben ser con recursos propios y no sobreendeudarse.

“No se debe contratar deuda para construir estadios de fútbol, ni para actividades improductivas u obras monumentales que ahí se quedan olvidadas después de que pase el mundial; debe ser para inversión social”, apuntó.

Mencionó que las tres ciudades sedes, afortunadamente tienen ingresos locales muy por arriba de la media, por lo cual deben destinar una parte para que la inversión sea productiva para dinamizar las economías regionales.

Sólo así se podrá certificar servicios de primera clase, afirmó.

Cuentas públicas

Previo al Mundial, los estados y municipios reportan una deuda pública total de 692 mil 584 millones de pesos al cierre del tercer trimestre, frente a los 683 mil 057 millones de igual periodo de 2024, señalan datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Para 2025 y 2026, el Congreso de la Unión autorizó al gobierno de la Ciudad de México (CDMX) un techo de endeudamiento por 3 mil 500 millones de pesos, en cada año.

El saldo de su deuda al cierre de septiembre llegó a 99 mil 301 millones de pesos, en tanto que el servicio de la deuda ascendió a 14 mil 315 millones.

Durante ese periodo se efectuaron pagos de amortizaciones por 4 mil 21 millones de pesos, así como la disposición de un contrato de crédito por 2 mil 505 millones.

Lo anterior dio como resultado un desendeudamiento temporal nominal de 4.5% y uno real de 8% con respecto al cierre de 2024, muestran las cifras de la SHCP.

A septiembre, el promedio de vencimientos del gobierno capitalino fue de 7 mil 341 millones de pesos anuales, para el periodo de 2025 a 2030.

Jalisco por su parte tiene una deuda de 34 mil 713 pesos a junio, de los cuales mil 287 millones corresponden a Guadalajara con una calificación con perspectiva estable.

Nuevo León, por su parte, tiene pasivos de 112 mil 24 millones de pesos, de los cuales mil 470 millones son de Monterrey, con una reducción de 5.8%.

El nivel de endeudamiento de Monterrey respecto a sus ingresos fiscales ordinarios se ha reducido, para alcanzar el más bajo, por lo cual las calificadoras reconocen su robusta posición financiera y adecuada política.