La lista de billonarios hechos por ellos mismos (self-made) recientemente se reacomodó y Luana Lopes Lara ocupó el primer puesto de la serie.

De acuerdo con la revista Forbes, a sus 29 años, la cofundadora brasileña de la bolsa de contratos de eventos Kalshi, ha asegurado su lugar como la mujer más joven del mundo en alcanzar el estatus de multimillonaria sin heredar su fortuna, destronando a la superestrella del pop, Taylor Swift.

El ascenso de Lopes Lara no se debe a un hit global ni a un álbum de música, sino a una arriesgada apuesta en el sector de las finanzas: la creación de un mercado regulado donde los inversores pueden negociar sobre el resultado de eventos futuros, desde la próxima tasa de la Reserva Federal hasta el ganador de una elección presidencial.

Todo regulado conforme a la norma de Estados Unidos, pues es considerada como la mayor bolsa completamente en línea, dónde puedes comprar y vender contratos sobre el resultado de eventos

El Giro Imprevisto: De las Puntas a la Ingeniería

La historia de Luana Lopes Lara es un relato de transformación radical. Antes de adentrarse en el complejo mundo de Wall Street y Silicon Valley, su vida estaba dedicada a la danza clásica.

Creció en Río de Janeiro y fue una bailarina de ballet profesional con formación en la prestigiosa Escuela del Teatro Bolshoi en Brasil, llegando a presentarse con el Salzburger Landestheater en Austria, participando en el famoso ballet clásico El Lago de los Cisnes.

Su disciplina y rigor, cultivados en el ballet, se transfirieron a la ciencia. Dejó los escenarios para obtener títulos en Ingeniería, Ciencias de la Computación y Matemáticas en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés).

Esta base técnica la llevó a trabajar en titanes financieros como Bridgewater Associates y Citadel, donde la semilla de Kalshi comenzó a germinar.

Luana Lopes junto a su sucio y amigo Tarek Mansour (der), Taylor Swift (izq). (02/12/25)

Kalshi: El Mercado de "Todo"

Fundada con su socio y amigo, Tarek Mansour, Kalshi no es una simple casa de apuestas, sino una plataforma que busca democratizar un nuevo tipo de activo financiero, creando un índice donde el riesgo de eventos del mundo real puede ser negociado.

Su éxito no fue inmediato. Lopes Lara es conocida por su perseverancia, que la llevó a enfrentar una batalla legal de años contra la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de EU (CFTC) para conseguir la aprobación de su modelo de negocio.

La histórica victoria legal de 2024 para negociar sobre resultados de eventos políticos, solidificó la posición de Kalshi y la disparó a una valoración que, según reportes, se acerca a los 10 mil millones de dólares.

Mientras que Taylor Swift construyó su fortuna principalmente a través de regalías musicales, giras y películas, convirtiéndose en multimillonaria gracias a su catálogo y a su habilidad artística, Luana Lopes Lara cimentó la suya a través de la innovación financiera y la audacia regulatoria.

Su triunfo representa un hito no solo para las mujeres en el ámbito de la tecnología financiera (fintech), sino también para los inmigrantes en el ecosistema empresarial estadounidense.

