Comerciantes de la capital del país aseguraron que la autoridad capitalina no realiza operativos para combatir la ilegalidad en el primer cuadro de la ciudad, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), Vicente Gutiérrez Camposeco.

En conferencia de prensa, el presidente del organismo señaló que incluso “le hemos presentado un catálogo a la Secretaría de Economía y al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) pero como que, de repente, se desinflaron, empezaron muy bien, no sé si esperan instrumentos jurídicos o más personal, porque está creciendo más en el país con marcas que ya les demostramos que se están etiquetando en México”.

“No vemos ningún operativo del gobierno de la Ciudad (de México) para combatir la ilegalidad de los productos establecidos en el Centro Histórico ni de productos de contrabando, lo que afecta seriamente el empleo formal”, acusó.

Lee también Empresas, con bajas expectativas de que gobierno frene piratería, según encuesta; señalan desafíos sobre el tema

Gutiérrez Camposeco agregó que contratan migrantes para sus comercios y todo se maneja en efectivo, “eso genera más posibilidades de que el crimen organizado se siga metiendo en esos terrenos, debemos levantar la voz con respeto y energía de que no hemos visto ningún operativo, ya los denunciamos y, aún así hemos visto en madrugadas tráileres que descargan mercancía, retacados de mercancía que no cumplen normas ni estándares de protección civil”.

Consideró que esto no es bueno para nadie, aunque “tal vez sí para algunos corruptos que están permitiendo que esto suceda”, al no hacer nada, al ser omisos y permitirlo.

Foto: Oscar Odín / EL UNIVERSAL

El titular de la Canaco indicó que por falta de protocolos de seguridad “se han presentado incendios que no salen a la luz pública porque se tratan de apagar inmediatamente”.

Agregó que aunque no hay un censo, “lo que sí sabemos es que ya el “30% de los comercios en el perímetro del Centro Histórico son de chinos, todavía hay un 70% de comercios legales de nacionales.

Lee también Nueve de cada 10 empresas ven piratería en ventas online; medicinas lo más pirateado: Amcham

En este sentido, indicó que ese porcentaje son de señores ilegales, no puedo decir que poco a poco están avanzando, están avanzando a pasos agigantados”.

Gutiérrez Camposeco adviritó que aunque la extorsión va a la baja se contabilizaron 129 mil empresas víctimas del delito de cobro de derecho de piso, de un total de 500 mil empresas.

Explicó que en los últimos meses aumentaron las denuncias “en virtud de que el gobierno federal ya aprobaron una ley y la pusieron mucho más estricta, los extorsionadores deben tener cuidado de lo que hacen, las denuncias crecieron en 245%”, lo que tiene que ver con que hoy hay más secrecia y no tienen que agarrar en flagrancia a los delincuentes, pero se incentiva la denuncia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm