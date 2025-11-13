La plataforma de streaming Disney+ lanzó este jueves el tráiler oficial de la docuserie de seis episodios "The End of an Era" de la cantante estadounidense Taylor Swift, que se estrenará el 12 de diciembre con los dos primeros capítulos.

El tráiler de la docuserie, publicado en la cuenta de YouTube de Disney+, dura 2 minutos y 31 segundos y enseña la participación en la gira de cantantes como Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran y Florence Welch, su banda, bailarines y equipo técnico, además de su prometido Travis Kelce y familiares como su madre.

"Soy muy consciente de las fuerzas misteriosas que actúan y sobre las que nunca tendré control," empieza contando Taylor Swift mientras se ven imágenes de los momentos previos al inicio de los conciertos de la gira. "Este espectáculo creó una experiencia de conexión para unas 70 mil personas al mismo tiempo. Hay algo muy especial en eso", añade la superestrella.

Lee también: "Más famoso que Taylor Swift", afirma Maduro por atención mediática en EU

El tráiler muestra entre bastidores la preparación de los conciertos de 'The Eras Tour', el trabajo de todo el equipo de Swift, los retos a los que se enfrentaron durante la gira, su relación personal tanto con su prometido como con su madre y varios procesos creativos de sus canciones.

Disney+ anunció que el jueves 12 de diciembre se podrán ver los primeros dos episodios de la docuserie y cada semana lanzarán dos nuevos, con lo cual, a finales de diciembre estarán todos los capítulos del documental disponibles.

Swift, en abril de 2024, llevó la cinta 'Taylor Swift: The Eras Tour' a Disney+, tras el éxito de taquilla de la película.

Lee también: Fans de Taylor Swift llenan museo en Alemania para ver cuadro relacionado con la canción "The Fate of Ophelia"

Paralelamente, este mismo 12 de diciembre también se estrenará en Disney+ 'The Final Show', la película del último concierto de 'The Eras Tour' que cuenta cómo fue el final de la gira en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá, el 8 de diciembre de 2023.

'The End of an Era' está dirigida por Don Argott, codirigida por Sheena M. Joyce y producida por Object & Animal; mientras que 'The Final Show' está dirigida por Glenn Weiss y producida por Taylor Swift Productions en asociación con Silent House Productions.