Más Información

Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa arranca en medio de discrepacias entre la RAE y el Instituto Cervantes

Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa arranca en medio de discrepacias entre la RAE y el Instituto Cervantes

Tras 40 años, restauran mural de Covarrubias

Tras 40 años, restauran mural de Covarrubias

Mario Vargas Llosa será eje del Congreso de la Lengua en Perú

Mario Vargas Llosa será eje del Congreso de la Lengua en Perú

Sun & Sea, una lupa sobre la vida cotidiana, en el FIC

Sun & Sea, una lupa sobre la vida cotidiana, en el FIC

53° Festival Internacional Cervantino: Rinden homenaje a John Zorn desde la Alhóndiga de Granaditas

53° Festival Internacional Cervantino: Rinden homenaje a John Zorn desde la Alhóndiga de Granaditas

El final de "La casa de los famosos 3" y el triunfo de México sobre Chile, en los memes de la semana

El final de "La casa de los famosos 3" y el triunfo de México sobre Chile, en los memes de la semana

anunció que la docuserie de seis episodios "Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era" se estrenará en el 12 de diciembre y en simultaneo se lanzará la película "Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show", filmada durante el final de la gira.

"Era el fin de una era y lo sabíamos. Queríamos recordar cada momento previo a la culminación del capítulo más importante e intenso de nuestras vidas, así que permitimos a los cineastas capturar esta gira y todas las historias que se tejieron a lo largo de ella a medida que llegaba a su fin", escribió en su cuenta de Instagram la artista.

Además, la afamada cantante estadounidense publicó en su redes un avance del documental, de un minuto y 39 segundos de duración.

Lee también

"Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era" está dirigida por Don Argott, codirigida por Sheena M. Joyce y producida por Object & Animal; mientras que "Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show' está dirigida por Glenn Weiss y producida por Taylor Swift Productions en asociación con Silent House Productions, según el portal Variety.

La película del concierto cuenta cómo fue el final de la gira Eras, que se escenificó en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá, el 8 de diciembre de 2023.

En abril de 2024, Swift llevó la cinta "Taylor Swift: The Eras Tour" a Disney+, tras el éxito de taquilla de la película.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Jennifer Lopez exige a Ben Affleck que la ayude a ganar un Oscar tras su separación: “Me lo debes”. Foto: (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Jennifer Lopez exige a Ben Affleck que la ayude a ganar un Oscar tras su separación: “Me lo debes”

Lupillo Rivera reacciona y lanza indirecta a Belinda tras denuncia: “esos que andan hablando son los mismos que me pidieron prestado”. Foto: EFE / Tomada de Facebook Lupillo Rivera

Lupillo Rivera reacciona y lanza indirecta a Belinda tras denuncia: “esos que andan hablando son los mismos que me pidieron prestado”

“¿Quién es Ángela Aguilar” Marco Antonio Regil desmiente entrevista y señala que no tiene interés en ella. Foto: Tomada de TikTok @marcoantonioregil / AFP

“¿Quién es Ángela Aguilar?”: Marco Antonio Regil desmiente entrevista con Ángela Aguilar; le cancelan la "funa" en redes

¿Quién era Fede Dorcaz? El cantante argentino asesinado en CDMX y novio de la influencer Mariana Ávila. Foto: Tomada de Instagram @fededorcaz

¿Quién era Fede Dorcaz? El cantante argentino asesinado en CDMX y novio de la influencer Mariana Ávila

Dua Lipa. Foto: AFP

Dua Lipa irradia belleza con minivestido de lentejuelas y transparencias en Instagram