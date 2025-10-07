Es la vida de una vendedora. El 12o álbum de estudio de Taylor Swift, “The Life of a Showgirl”, vendió 2,7 millones de copias de álbumes tradicionales —que incluyen formatos físicos y digitales— en su primer día en Estados Unidos. Eso según Luminate, una empresa de datos y análisis de la industria.

El álbum fue lanzado el viernes.

Las ventas son impresionantes por varias razones. Swift ha roto su récord de ventas en la primera semana... en un solo día. Su último álbum, “The Tortured Poets Department” de 2024, acumuló 2,61 millones de unidades equivalentes de álbum en Estados Unidos en su primera semana.

“The Life of a Showgirl” también se ha convertido en la segunda semana de ventas más grande para cualquier álbum en la era moderna, desde que Luminate comenzó a rastrear las ventas en 1991. Eso también se logró en solo un día.

Actualmente, "25" de Adele, que vendió 3,378 millones de copias en su primera semana en 2015 en Estados Unidos, ocupa el primer lugar.

Además, según Luminate, “The Life of a Showgirl” ya ha roto el récord de la mayor cantidad de copias de un álbum de vinilo vendidas en una sola semana en Estados Unidos, con 1,2 millones de copias. ¿El poseedor del récord anterior? “The Tortured Poets Department”, que vendió 859,000 copias en vinilo en su primera semana.

Las muchas variantes de Swift pueden tener algo que ver con el éxito económico del álbum. Uno de sus principales socios, Target, ofrece tres ediciones diferentes de CD, tituladas “It’s Frightening”, “It’s Rapturous” e “It’s Beautiful”. También hay un lanzamiento exclusivo en vinilo, la edición “The Crowd Is Your King” en "vinilo rosa brillante de verano".

Hay una serie de otras variantes de vinilo también: “The Tiny Bubble in Champagne Collection”, “The Baby That’s Show Business Collection”, “The Shiny Bug Collection”, y el LP y cassette standard, en “vinilo naranja Portofino con perfume de sudor y vainilla”.

El arte también varía, lo que probablemente ha inspirado a los fans acérrimos a adquirir múltiples copias.

Y más recientemente, el sábado, Swift anunció cuatro nuevas variantes de CD con versiones acústicas de las pistas del álbum. Cada edición presenta dos grabaciones diferentes en versión reducida.

También dominó la taquilla durante el fin de semana con su evento de tres días, “The Official Release Party of a Show Girl”, que debutó en el número 1 con 33 millones de dólares en América del Norte, según estimaciones del domingo de Comscore.

