Un museo alemán ha sido inesperadamente invadido por fanáticos de Taylor Swift porque una de sus pinturas guarda un sorprendente parecido con el video de la canción "The Fate of Ophelia".

Cientos de visitantes adicionales acudieron al Hessische Landesmuseum en la ciudad central alemana de Wiesbaden durante el fin de semana para admirar la pintura, con una familia viajando desde la ciudad norteña de Hamburgo especialmente para la ocasión, dijo la portavoz del museo, Susanne Hirschmann, a The Associated Press el jueves.

Entre los visitantes también había muchas familias estadounidenses que están estacionadas en la base militar de Wiesbaden.

El objetivo de los Swifties: ver la pintura de Friedrich Heyser que presenta a Ofelia, la amada de Hamlet en la obra homónima de William Shakespeare.

En la obra original, Ofelia, una joven noble de Dinamarca, finalmente enloquece y se ahoga.

La pintura al óleo sobre lienzo de Heyser presenta la figura de Ofelia vestida de blanco y rodeada de lirios de agua blancos. No se conoce el año exacto de creación de la pintura, pero los expertos creen que data de alrededor de 1900.

En la escena de apertura del video de "The Fate of Ophelia", Swift se mete en el papel de Ofelia y parece estar en una pintura viviente.

La escena muestra similitudes con la obra de Heyser, dijo el director del museo, Andreas Henning, a la agencia de noticias alemana dpa.

Hirschmann declaró que el equipo del museo reconoció el parecido a principios de este mes y decidió invitar a los Swifties a una visita especial el próximo mes. Una vez que publicaron un anuncio de la visita en su sitio web, la noticia de la pintura de Ofelia pronto se volvió viral en línea.

"Realmente estamos disfrutando de esta atención, es muy divertido", dijo Hirschmann a la AP, agregando que todos los fanáticos que se presenten para la visita del 2 de noviembre vestidos como la estrella del pop o como "la trágica doncella Ofelia" entrarán gratis.

Hay solo un problema: las entradas ya están agotadas por lo que el museo puede tener que agregar visitas adicionales para todos los fanáticos de Swiftie apasionados por el arte.

Henning señaló que el museo ya ha intentado contactar a la cantante, pero hasta ahora no ha tenido éxito. "Me encantaría mostrarle a Taylor Swift la pintura original alguna vez", dijo.

"Estamos sorprendidos y encantados de que Taylor Swift haya utilizado esta pintura del museo como inspiración para su video", sostuvo Henning. "Esta es, por supuesto, una gran oportunidad para atraer a personas al museo".

El museo aclaró que no sabe con certeza si la obra de arte sirvió como modelo para la canción de Swift, que actualmente es un éxito número uno tanto en Alemania como en Estados Unidos.

