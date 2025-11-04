Más Información

Sheinbaum encabeza primera reunión con gabinete para Plan Michoacán por la Paz; coordinan trabajos para consultas

Sheinbaum encabeza primera reunión con gabinete para Plan Michoacán por la Paz; coordinan trabajos para consultas

Mamdani gana elección por alcaldía de Nueva York; será el primer musulmán en asumir el cargo

Mamdani gana elección por alcaldía de Nueva York; será el primer musulmán en asumir el cargo

Casa Blanca condena "toda forma de violencia política", tras asesinato de alcalde Carlos Manzo

Casa Blanca condena "toda forma de violencia política", tras asesinato de alcalde Carlos Manzo

Falla seguridad de Sheinbaum; sujeto la toca sin su consentimiento

Falla seguridad de Sheinbaum; sujeto la toca sin su consentimiento

Miss Universo condena agresión a Fátima Bosch y anuncia acciones contra Nawat Itsaragrisil

Miss Universo condena agresión a Fátima Bosch y anuncia acciones contra Nawat Itsaragrisil

INE multa a cinco partidos con 28 mdp por afiliaciones sin consentimiento; Morena es el más sancionado

INE multa a cinco partidos con 28 mdp por afiliaciones sin consentimiento; Morena es el más sancionado

Congreso de Michoacán recibe propuesta para que Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, sea alcaldesa interina de Uruapan

Congreso de Michoacán recibe propuesta para que Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, sea alcaldesa interina de Uruapan

Lilly Téllez llama cobarde e imbécil a Noroña tras asesinato de Carlos Manzo; responsabiliza a la 4T por no apoyar a alcalde

Lilly Téllez llama cobarde e imbécil a Noroña tras asesinato de Carlos Manzo; responsabiliza a la 4T por no apoyar a alcalde

Cárdenas Batel pidió a Calderón intervención del Ejército en Michoacán: Ramírez Acuña; "él no podía controlar la violencia", afirma

Cárdenas Batel pidió a Calderón intervención del Ejército en Michoacán: Ramírez Acuña; "él no podía controlar la violencia", afirma

De la guerra de Calderón al Plan Michoacán de Sheinbaum; así han sido los planes de seguridad en la entidad

De la guerra de Calderón al Plan Michoacán de Sheinbaum; así han sido los planes de seguridad en la entidad

Van 27 acuerdos reparatorios tras explosión de pipa en Iztapalapa: Fiscalía CDMX

Van 27 acuerdos reparatorios tras explosión de pipa en Iztapalapa: Fiscalía CDMX

Ya fueron identificadas las 23 víctimas mortales del incendio en el Waldo's de Hermosillo: Fiscalía de Sonora

Ya fueron identificadas las 23 víctimas mortales del incendio en el Waldo's de Hermosillo: Fiscalía de Sonora

El presidente venezolano, estimó el martes ser "más famoso" que los artistas o Bad Bunny por la cobertura mediática que recibe en Estados Unidos ante el despliegue militar en el Caribe que asegura busca derrocarlo.

Washington sostiene que sus operaciones están dirigidas contra el narcotráfico: movilizó buques de guerra, aviones caza, miles de soldados, y está a la espera del mayor portaviones del mundo.

Al menos 67 personas murieron en bombardeos contra supuestas narcolanchas, al tiempo que las autoridades estadounidenses acusan a Maduro de encabezar un cartel de la droga.

Lee también

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, país donde no se han publicado cifras de inflación desde noviembre de 2024. Foto: Jesús Vargas / AP
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, país donde no se han publicado cifras de inflación desde noviembre de 2024. Foto: Jesús Vargas / AP

"Yo me asombro de ver mi foto y mi imagen en Fox News y CNN y digo 'coño, hasta dónde llegaste, Nico'", afirmó el gobernante en un acto de su partido socialista (PSUV) transmitido por la televisión estatal.

"Uno no deja de sorprenderse, y digo: 'Coño soy famoso'. Soy más famoso que Taylor Swift en Estados Unidos ahorita, que Karol G. Soy más famoso que Bad Bunny. Tengo ganas de grabar un disco inclusive", agregó entre risas.

Lee también

La justicia estadounidense ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.

El presidente Donald Trump afirmó el fin de semana que los días de Maduro en el poder estaban contados, pese a desestimar una posible guerra con Venezuela.

"¿Qué temen de mí? ¡Si no soy yo, es un pueblo de pie, de batalla, bolivariano y chavista, dueño de su destino, que no será humillado jamás", exclamó Maduro.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xcg/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Eres mexicana y sueñas con estudiar en Estados Unidos Esta beca te da $12,500 dólares para hacerlo realidad. Foto: Canva

¿Eres mexicana y sueñas con estudiar en Estados Unidos? Esta beca te da $12,500 dólares para hacerlo realidad

¿Cómo participar en el sorteo del Buen Fin y el SAT en el que regalan 250 mil pesos? Requisitos. Foto: Canva / El Buen Fin / SAT

¿Cómo participar en el sorteo del Buen Fin y el SAT en el que regalan 250 mil pesos? Requisitos

Jornada laboral de 40 horas: ¿aprobarán la reforma en Noviembre para entrar en vigor en enero 2026? Esto se sabe. Foto: Canva

Jornada laboral de 40 horas: ¿aprobarán la reforma en Noviembre para entrar en vigor en enero 2026? Esto se sabe

Visa americana/ iStock

Trabajos que puedes conseguir en Estados Unidos sin ser ciudadano, pero con visa H-2B

Día de Muertos. Foto: iStock

Día de Muertos: Cuándo llegan los difuntos adultos y lo que no puede faltar en su ofrenda