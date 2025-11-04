El presidente venezolano, Nicolás Maduro, estimó el martes ser "más famoso" que los artistas Taylor Swift o Bad Bunny por la cobertura mediática que recibe en Estados Unidos ante el despliegue militar en el Caribe que asegura busca derrocarlo.

Washington sostiene que sus operaciones están dirigidas contra el narcotráfico: movilizó buques de guerra, aviones caza, miles de soldados, y está a la espera del mayor portaviones del mundo.

Al menos 67 personas murieron en bombardeos contra supuestas narcolanchas, al tiempo que las autoridades estadounidenses acusan a Maduro de encabezar un cartel de la droga.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela

"Yo me asombro de ver mi foto y mi imagen en Fox News y CNN y digo 'coño, hasta dónde llegaste, Nico'", afirmó el gobernante en un acto de su partido socialista (PSUV) transmitido por la televisión estatal.

"Uno no deja de sorprenderse, y digo: 'Coño soy famoso'. Soy más famoso que Taylor Swift en Estados Unidos ahorita, que Karol G. Soy más famoso que Bad Bunny. Tengo ganas de grabar un disco inclusive", agregó entre risas.

La justicia estadounidense ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.

El presidente Donald Trump afirmó el fin de semana que los días de Maduro en el poder estaban contados, pese a desestimar una posible guerra con Venezuela.

"¿Qué temen de mí? ¡Si no soy yo, es un pueblo de pie, de batalla, bolivariano y chavista, dueño de su destino, que no será humillado jamás", exclamó Maduro.

