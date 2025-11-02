Más Información

Washington. El presidente de Estados Unidos, , afirmó en una entrevista emitida el domingo que cree que los días del líder venezolano están contados, pero restó importancia a los temores de una guerra inminente contra el país sudamericano.

"Lo dudo. No lo creo", declaró Trump al programa "60 Minutes" de la cadena CBS, al ser cuestionado sobre si Estados Unidos entraría en guerra con Venezuela.

Sin embargo, al consultarle si los días de Maduro como presidente estaban contados, Trump respondió: "Diría que sí. Creo que sí".

Trump aseguró que el régimen de Maduro “nos ha tratado muy mal, no solo con las drogas, sino que han traído a nuestro país a cientos de miles de personas que no queríamos, gente de las cárceles, han vaciado sus cárceles en nuestro país. También, si te fijas, han vaciado sus instituciones mentales y sus manicomios en Estados Unidos de América, porque Joe Biden fue el peor presidente de la historia de nuestro país”.

El mandatario estadounidense defendió su estrategia de atacar embarcaciones en El Caribe, y ahora en el Pacífico.

“Todas esas personas en esos botes que atacamos -y coincido, es algo terrible-, pero todos ellos en esos botes matan a 25 mil estadounidenses. Cada bote que ves que es destruido mata a 25 mil personas con drogas, y destruye a familias en todo nuestro país”.

La periodista Norah O’Donnell le preguntó si esas operaciones contra embarcaciones buscan detener el tráfico de drogas, o “derrocar a Maduro”.

“Se trata de muchas cosas”, respondió Trump. “Este es un país que permitió que sus prisiones se vaciaran en nuestro país. Para mí, eso sería casi lo más importante”.

Comparó la situación con México. “México nos ha tratado muy mal en lo que respecta a las drogas, ¿de acuerdo? Muy mal. Ahora mismo tenemos la frontera cerrada. Probablemente te hayas dado cuenta de que, durante cinco meses seguidos, no ha entrado nadie, piénsalo, nadie ha entrado en nuestro país a través de nuestra frontera sur. Y hace poco más de un año eran millones de personas al año. Millones de personas al año entraban en nuestro país sin ningún tipo de control ni verificación… Y no vamos a permitir que eso vuelva a suceder”.

Trump se negó a decir si va en serio la idea de lanzar ataques terrestres en Venezuela. “No me inclinaría a decir que lo haría. Pero... porque no hablo con un periodista sobre si voy a atacar o no. No voy a... ya sabes, eres una periodista maravillosa, tienes mucho talento, pero no te voy a decir lo que voy a hacer con Venezuela, si lo voy a hacer o si no lo voy a hacer”.

