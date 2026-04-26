Abaratan diésel tras amenaza fiscal

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) visitará las estaciones de servicio para revisar márgenes de ganancia, los gasolineros bajaron el precio del diésel.

Sin embargo, la situación puede incentivar prácticas nocivas en el mercado, dijeron analistas a EL UNIVERSAL.

Con datos de la Comisión Nacional de Energía, la agencia PeaatroIntelligence reporta que 61% de los expendios venden hoy el litro en menos de 28 pesos, el tope fijado por el gobierno y el gremio.

Una semana antes, 71% cumplían con el acuerdo “voluntario” bajo la misma base de comparación, lo que equivale a poco más de 10 mil estaciones de las 14 mil con permiso vigente y operando.

La Secretaría de Hacienda redujo el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los combustibles, especialmente a la gasolina regular y el diésel, mientras que Pemex ofrece descuentos a sus distribuidores para garantizar los topes al precio y los gasolineros absorben parte del impacto que genera la guerra en Medio Oriente, que estalló el pasado 28 de febrero.

El director de la consultora GMEC, Gonzalo Monroy, opina que esto ha sido insuficiente, por lo que los gasolineros van a cumplir mediante adulteraciones, mezclando combustible robado o huachicol, y regresando a los litros de 850 y 900 mililitros.

El director de PetroIntelligence, Alejandro Montufar, coincidió en que existe este riesgo, ya que es normal que se busquen disminuir los costos ante un escenario en el que los márgenes son más estrechos.

Sin embargo, indicó que esto no está nada más orientado a prácticas fuera del marco regulatorio, por ejemplo, puede darse que disminuyen costos en calidad y disponibilidad del servicio, así como ajustes en turnos laborales y en esquemas de lealtad.

Verificaciones de la Profeco

“Lo que es importante es que la Profeco siga con sus verificaciones, para garantizar que el tipo de actividades fuera del marco regulatorio no se materialicen. Lo que sí es que hemos visto que esas prácticas se han ido reduciendo con la evolución del sector y aquí es importante el papel que tiene la Profeco con sus verificaciones”, comentó Montufar.

Analistas de Banamex indicaron que, aunque la fijación de precios podría favorecer a las familias de menores ingresos, el control genera distorsiones.

“Destaca que en México la política de fijación de precios de la canasta básica se suma al establecimiento de un precio máximo de la gasolina de bajo octanaje de 24 pesos por litro. Y en ese caso ya hemos visto efectos adversos como robo de combustible (huachicol), venta de otros productos (gasolina premium y diesel) a un precio mayor, adquisición de combustible robado, o entrega de menos productos al cobrado para poder mantener los márgenes de ganancia y cumplir con el compromiso del precio máximo”, señalaron en un reporte publicado el lunes pasado.

El consultor de QUA Energy, Marcial Díaz Ibarra, opinó que el “semicontrol” del precio de la magna y el diesel no es una política neutra y tiene consecuencias.

“En realidad se trata de una transferencia silenciosa de presión financiera hacia el eslabón más débil de la cadena: el empresario gasolinero. Hoy, el margen bruto de una estación de servicio se ubica típicamente entre uno y 1.80 pesos por litro. Sin embargo, bajo esquemas de contención de precios, sumados a variaciones en costos logísticos, tipo de cambio y precio internacional, ese margen puede comprimirse a menos de 50 centavos”, explicó.

Negocios al límite

“No es casualidad que bajo este tipo de presiones aumenten los incentivos a prácticas irregulares. Una desviación de apenas 1% en los litros despachados puede representar ingresos adicionales relevantes a nivel estación. Reducir el costo de adquisición en 50 centavos o un peso por litro mediante producto irregular puede marcar la diferencia entre la quiebra y la sobrevivencia. Y el acceso a combustibles fuera de trazabilidad, con descuentos de hasta 15%, distorsiona por completo el mercado formal”, apuntó Díaz Ibarra.

El presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), Enrique Félix Robelo, señaló que, aunque existe disposición de los empresarios para colaborar con una política socialmente responsable, sostener dicho nivel de precios es muy complicado. “El gobierno nos ha pedido hacer un esfuerzo temporal para sostener un precio no mayor a 28 pesos en el diésel, pero los números no mienten”, mencionó el martes pasado en el Cuarto Foro Nacional IMEF de Energía e Infraestructura.

Ese mismo día por la noche se reunieron con la presidenta Sheinbaum Pardo, quien les recordó que “el pueblo” la eligió para cuidar los recursos, como es el caso de los energéticos y sus precios.

La preocupación de la Mandataria radica en que la subida de 2.5 pesos por litro promedio que ha tenido el diésel puede afectar directamente a la inflación.

Los empresarios y la Presidenta se van a reunir el próximo martes, nuevamente en Palacio Nacional.

El negocio de las gasolineras funciona como franquicias en México, ya que sólo cerca de 45 estaciones, de las más de 14 mil que hay con permiso, son propiedad de Pemex. El resto son de grandes, medianos, pequeños y microempresarios, cuyos márgenes de rentabilidad han disminuido desde que se dispararon los petroprecios.

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