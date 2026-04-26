El mundo debe aprender de las lecciones que dio la pandemia de Covid-19 en torno a la importancia del comercio internacional, dijo el director general del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), Eduardo Pedrosa.

Desde su punto de vista, la crisis sanitaria mostró la relevancia de tener cadenas de proveeduría seguras y lograr que los bienes y servicios lleguen a la población con los menores costos y sin riesgos.

De cara a 2028, cuando el país será sede de la Cumbre de Líderes de APEC, dijo que la economía mexicana está profundamente conectada con las cadenas de proveeduría de América del Norte, lo que es natural por la gran frontera, pero ve necesario diversificarse. Ahora hay puntos de vista contra el libre intercambio de bienes y servicios, como Estados Unidos, “que ha tenido una posición compleja, porque si bien quiere comerciar no cree que haya un comercio justo con ellos”, mencionó en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Estamos en un mundo de volatilidad, complejidad, incertidumbre y ambigüedad, lo que tiene relación con lo que podría pasar con el sistema multilateral de comercio y la posibilidad de una fragmentación”, opinó Pedrosa, quien está de visita en la capital del país.

Hoy los altos petroprecios impactaron el costo de los fertilizantes, mostrando que depender de una sola fuente de proveeduría se convierte en un enorme riesgo para la población. “Se debe trabajar en que las cadenas de proveeduría sean resilientes, porque cuando las cadenas de valor son frágiles, solamente dependen de un solo cliente, un consumidor o productor, nos enfrenta a serios problemas”.

Ante la incertidumbre actual urge pensar no solamente en el esquema de entrega “justo a tiempo”, porque si bien es importante reducir costos y tener solamente los inventarios necesarios, ahora hay que considerar el “justo por si acaso”, es decir, estar preparados para eventualidades, porque “es una parte fundamental del mundo en el que vivimos”, añadió el directivo de nacionalidad filipina.

Si bien actualmente no todos los países tienen el mismo pensamiento con respecto al libre comercio, hay otros temas en los que se puede trabajar, como mejorar el ambiente de negocios, lo que atraerá inversiones para Asia-Pacífico, una de las regiones de mayor crecimiento económico.

Parte del trabajo es proponer reformas que lleven a cambios estructurales con el fin de facilitar a las empresas obtener licencias, permisos y reducir trámites.

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