Aunque en México la esperanza de vida ha aumentado en las últimas décadas, ese avance no se ha traducido en mejores condiciones de salud, pues persisten largos periodos con enfermedad o discapacidad, revelan estudios del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Durante el seminario Determinantes Urbanas de la Salud y el Bienestar, organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, la especialista Marcela Agudelo Botero advirtió que existen profundas inequidades en cuánto y cómo viven las personas, con marcadas diferencias en la calidad de vida según el territorio y el sexo.

“Se vive más, pero no con mejor salud”, resumió la académica, al señalar que el sistema de salud no ha logrado reducir las brechas en acceso y calidad de atención, lo que refleja limitaciones estructurales.

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Calidad de vida en México. Foto: Especial

Los datos muestran que entre 1990 y 2021 han predominado las enfermedades no transmisibles, como diabetes, padecimientos cardiovasculares y cáncer, que en 2021 representaron entre 55 y 68 por ciento de la pérdida de años de vida saludable. Sin embargo, estas coexisten con enfermedades transmisibles y con causas externas como homicidios, suicidios y accidentes.

Además, el impacto de la pandemia de Covid-19 provocó una caída de 3.1 años en la esperanza de vida, afectando especialmente a entidades como la Ciudad de México (-4.3 años), Morelos y Zacatecas (-2.7), mientras que estados como Guerrero, Oaxaca y Durango registraron incrementos.

El análisis también revela que la mortalidad por enfermedades transmisibles aumentó 50.3 por ciento en ese periodo, impulsada principalmente por la emergencia sanitaria, mientras que las no transmisibles disminuyeron 16.8 por ciento, aunque siguen siendo la principal causa de muerte.

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Pese a que de 1990 a 2019 la esperanza de vida creció cerca de 6.7 por ciento, el aumento en años de vida saludables fue menor (6.4 por ciento), lo que evidencia un rezago en bienestar. Las diferencias entre estados persisten e incluso se profundizan.

En la capital del país, por ejemplo, la esperanza de vida aumentó hasta nueve años, pero ese avance no se reflejó de forma proporcional en años vividos con buena salud. A esto se suman brechas por género: las mujeres pasan en promedio 11.8 años —15 por ciento de su vida— con problemas de salud o discapacidad, frente a 8.8 años en los hombres.

El estudio también advierte que México presenta una alta mortalidad por causas evitables, de acuerdo con indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, lo que implica una fuerte carga económica para la población, que destina más de 40 por ciento del gasto total en salud de su propio bolsillo.

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Aunque ha habido avances en el acceso y la calidad de los servicios, estos han sido desiguales entre regiones y muestran estancamiento reciente. Las entidades con menor marginación presentan mejores indicadores, especialmente en la atención de enfermedades transmisibles.

Los hallazgos, basados en estimaciones del Global Burden of Disease, subrayan la necesidad de políticas diferenciadas que respondan a las condiciones específicas de cada estado y refuercen un sistema de salud capaz de garantizar no solo más años de vida, sino una vida con bienestar.

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