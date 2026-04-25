Sheinbaum dice que en su mañanera del lunes informará sobre ingreso de agentes de la CIA a México; realiza visita a Hidalgo

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Tenango de Doria, Hgo.- La presidenta indicó que el lunes 27 de abril, en su conferencia mañanera, informará sobre el ingreso de que participaron en un operativo en Chihuahua.

Esto, luego de que una semana después de la muerte de los dos agentes de la CIA, el reportó que ninguno contaba contaba con permiso para participar en actividades operativas en territorio nacional.

"¿Cómo lograron entrar los de la CIA a México?", se le preguntó al llegar a Tenango de Doria para encabezar la atención a las personas afectadas por lluvias severas en Hidalgo desde octubre del año pasado.

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"El lunes", se limitó a decir la titular del Ejecutivo federal.

Mediante una tarjeta informativa emitida este sábado, señaló el gabinete de Seguridad que uno de los estadounidenses ingresó al país en calidad de visitante, sin permiso para realizar actividades remuneradas, y el otro con pasaporte diplomático, según los registros migratorios disponibles.

"Ninguna contaba con acreditación formal para participar en actividades operativas en territorio nacional", sostuvo.

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El Gabinete de Seguridad aseguró se realizan las revisiones correspondientes en coordinación con las autoridades locales competentes y con la .

"La legislación mexicana es clara: no permite la participación de agentes extranjeros en operaciones dentro del territorio nacional. La cooperación internacional en materia de seguridad se desarrolla mediante mecanismos de intercambio de información, coordinación institucional y colaboración técnica, siempre con respeto absoluto a la soberanía nacional, la reciprocidad, la confianza mutua y sin subordinación", indicó.

Enfatizó que "las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad y la Secretaría de Relaciones Exteriores no tenían conocimiento de que agentes extranjeros estuvieran operando, o fueran a participar físicamente, en alguna acción operativa dentro del territorio nacional".

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