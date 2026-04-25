Gasolineras ajustan precios tras visitas de vigilancia, reporta Profeco; verificó 107 estaciones de servicio en todo el país

Luego de las as visitas de vigilancia de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a varias gasolineras del país, el 75.7% de ellas ajustaron sus precios.

Así lo dio a conocer la dependencia a través de redes sociales donde informó que del 13 al 24 de abril, se verificaron 107 estaciones de servicio en todo el país.

Como resultado de las visitas de verificación, 81 gasolineras ajustaron sus precios al máximo acordado entre el gobierno y el sector que es de 28 pesos por litro de diésel.

La Profeco indicó que en 18 casos, se colocaron lonas con la advertencia: “No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios”, tras comprobar que excedían su margen de ganancia.

Recordó que el gobierno de México y el sector gasolinero acordaron continuar y redoblar los esfuerzos para mantener un precio máximo de 28 pesos por litro de diésel.

Así se acordó en la reunión que se llevó a cabo el pasado 21 de abril encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en conjunto con autoridades de las Secretarías de Energía (Sener), Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), y de la Guardia Nacional, así como miembros del sector empresarial.

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De igual manera, empresarios gasolineros validaron el compromiso con el seguimiento de las medidas impulsadas por la presidenta, Claudia Sheinbaum, el cual tiene el objetivo de incrementar el número de estaciones de servicio a nivel nacional.

Además, también informó que el Gobierno de México mantendrá la aplicación de estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), así como en la reducción de las comisiones por pago con tarjetas, vales y medios de pago electrónicos.

Finalmente, destaco que continuarán las medidas de agilización de trámites y soluciones administrativas, para reforzar la seguridad y las cadenas logísticas de suministro de combustibles.

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