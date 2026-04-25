La percepción de inseguridad de los mexicanos descendió a 61.5% durante el primer trimestre de 2026, una tasa menor a 61.9% que se reportó en el mismo periodo de 2025 y tras una caída de 41% en los homicidios durante el primer año y medio de la presidencia de Claudia Sheinbaum.

Esto significa que seis de cada 10 habitantes de más de 18 años consideran inseguro vivir en su ciudad, según los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del Inegi.

“Hoy tenemos la noticia de que la encuesta establece que [la inseguridad] viene a la baja y vamos a seguir trabajando en todas las áreas y en coordinación con presidentes municipales y gobiernos de los estados, obviamente, para disminuir delitos”, señaló la Presidenta durante su conferencia.

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El resultado de enero a marzo es menor a 63.8% de octubre a diciembre de 2025, a 63% de julio a septiembre, pero supera a 59.1% de octubre a diciembre de 2023, cuando alcanzó su menor nivel desde que hay registro, apuntó el instituto autónomo en su reporte.

La percepción de inseguridad ha crecido desde 2023 pese a que, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el promedio diario de asesinatos descendió a 51.4 en marzo frente a 86.9 de septiembre de 2024, último mes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que implica 35 homicidios menos por día.

De acuerdo con datos del gobierno, los homicidios cayeron 41% en los primeros 18 meses de la presidencia de Sheinbaum, periodo en el que van más de 49 mil 300 detenidos por delitos de alto impacto y casi 500 toneladas de droga han sido confiscadas.

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presumió que la encuesta reveló el crecimiento de confianza en el Ejército (85.6%), la Fuerza Aérea Mexicana (87%), la Guardia Nacional (78%) y la Secretaría de Marina (88%).

“Los resultados son producto de una estrategia sostenida, con coordinación, inteligencia y presencia territorial. Seguimos trabajando”, apuntó el funcionario en un mensaje en redes sociales.

La estadística del Inegi exhibió una persistente brecha de género, con 67.2% de las mujeres que reportaron inseguridad frente a 54.6% de los hombres.

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Las ciudades más inseguras

La localidad con mayor incremento de percepción de inseguridad fue Puerto Vallarta, Jalisco, donde 59.9% de sus habitantes reportaron este sentimiento justo cuando la detención y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho desató en febrero actos violentos.

Le siguen Tepic, en Nayarit (53.9%) y Zapopan, también en Jalisco (70.8%).

En contraste, la ciudad menos insegura fue San Pedro Garza García, Nuevo León, el municipio con menor pobreza del país, donde solamente 4.4% de la población tuvo esa percepción. Le siguieron Saltillo (16.7%) y Torreón (20.3%), ambos en Coahuila. EFE

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cdm