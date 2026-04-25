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La percepción de de los mexicanos descendió a 61.5% durante el primer trimestre de 2026, una tasa menor a 61.9% que se reportó en el mismo periodo de 2025 y tras una caída de 41% en los homicidios durante el primer año y medio de la presidencia de Claudia Sheinbaum.

Esto significa que seis de cada 10 habitantes de más de 18 años consideran inseguro vivir en su , según los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del Inegi.

“Hoy tenemos la noticia de que la encuesta establece que [la inseguridad] viene a la baja y vamos a seguir trabajando en todas las áreas y en coordinación con presidentes municipales y gobiernos de los estados, obviamente, para disminuir delitos”, señaló la Presidenta durante su conferencia.

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El resultado de enero a marzo es menor a 63.8% de octubre a diciembre de 2025, a 63% de julio a septiembre, pero supera a 59.1% de octubre a diciembre de 2023, cuando alcanzó su menor nivel desde que hay registro, apuntó el instituto autónomo en su reporte.

La percepción de inseguridad ha crecido desde 2023 pese a que, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el promedio diario de asesinatos descendió a 51.4 en marzo frente a 86.9 de septiembre de 2024, último mes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que implica 35 homicidios menos por día.

De acuerdo con datos del gobierno, los homicidios cayeron 41% en los primeros 18 meses de la presidencia de Sheinbaum, periodo en el que van más de 49 mil 300 detenidos por delitos de alto impacto y casi 500 toneladas de droga han sido confiscadas.

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presumió que la encuesta reveló el crecimiento de confianza en el Ejército (85.6%), la Fuerza Aérea Mexicana (87%), la Guardia Nacional (78%) y la Secretaría de Marina (88%).

“Los resultados son producto de una estrategia sostenida, con coordinación, inteligencia y presencia territorial. Seguimos trabajando”, apuntó el funcionario en un mensaje en redes sociales.

La estadística del Inegi exhibió una persistente brecha de género, con 67.2% de las mujeres que reportaron inseguridad frente a 54.6% de los hombres.

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Las ciudades más inseguras

La localidad con mayor incremento de percepción de inseguridad fue Puerto Vallarta, Jalisco, donde 59.9% de sus habitantes reportaron este sentimiento justo cuando la detención y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho desató en febrero actos violentos.

Le siguen Tepic, en Nayarit (53.9%) y Zapopan, también en Jalisco (70.8%).

En contraste, la ciudad menos insegura fue San Pedro Garza García, Nuevo León, el municipio con menor pobreza del país, donde solamente 4.4% de la población tuvo esa percepción. Le siguieron Saltillo (16.7%) y Torreón (20.3%), ambos en Coahuila. EFE

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cdm

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