La percepción de inseguridad en la alcaldía Cuauhtémoc registró un descenso de 7.1 puntos porcentuales durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del INEGI, el indicador pasó de un 60.3% en marzo de 2025 a un 53.2% en marzo de este año.

Este reporte del INEGI evalúa la sensación de seguridad de los ciudadanos mayores de 18 años, sus cambios de hábitos por temor al delito y la percepción sobre la eficiencia de las autoridades locales. Según la administración de la demarcación, el enfoque se ha centrado en la "prevención situacional", interviniendo factores del entorno urbano que facilitan conductas ilícitas, como "calles oscuras y espacios abandonados".

Recuperación de espacios y atención a la violencia de género

Como parte de las acciones para modificar el entorno urbano, se reportó la instalación y mantenimiento de 52 mil luminarias en las 33 colonias de la alcaldía, junto con la rehabilitación de parques y plazas públicas. Estas medidas se complementan con operativos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana para el retiro de vehículos abandonados y la remisión de franeleros al Juzgado Cívico.

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También se ha dado atención en cuestión de género, como con el Programa Reacción Violeta, contra la violencia de género, con la atención integral a más de mil 400 mujeres con apoyo psicológico y jurídico. Así como la habilitación de casi 500 Puntos Violeta en comercios, oficinas y centros educativos.

Ante la proximidad del Mundial de Fútbol, las autoridades locales señalaron que se intensificarán las labores de ordenamiento en la vía pública y vigilancia, previendo el flujo de visitantes que recibirá la zona central de la capital.

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