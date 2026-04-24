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Autoridades sanitarias de la y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA), implementaron una en la zona limítrofe entre ambas entidades.

Esto con el objetivo de “sin distinguir límites geográficos” entre colonias de Cuautepec Barrio Alto de la ; y Lázaro Cárdenas del municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México.

Esta medida beneficia a 137 mil 788 habitantes de la zona de Cuautepec y a 65 mil del municipio de Tlalnepantla, territorios que se dividen únicamente por una calle.

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En un comunicado, las autoridades sanitarias precisaron que la campaña comenzó a operar desde un puesto de vacunación ubicado en la cancha contigua a la estación Tlalpexco del Cablebús, y de manera simultánea en diversos módulos distribuidos de cada lado de ambas demarcaciones. Además, se hizo un recorrido a pie por los puestos de vacunación de ambas entidades.

Al implementar esta acción, la titular de la Secretaría de Salud Pública de la CDMX, Nadine Gasman Zylbermann, destacó que “esta es una zona estratégica, parte del área metropolitana, llegamos a este territorio que todos los días conecta a decenas de miles de personas que van y vienen; compartimos movilidad, dinámicas sociales y también los riesgos para la salud, y por eso es tan importante la vacunación”.

En su oportunidad, la secretaria de Salud del Estado de México, Celina Castañeda de la Lanza, indicó que “nos une la prioridad que representa fortalecer la cobertura vacunal contra el sarampión”, por ello, explicó que con esta estrategia se realiza un barrido de inmunización casa por casa en las localidades de mayor riesgo en la zona.

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JACL

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