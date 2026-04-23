En la Ciudad de México el delito de extorsión ha presentado un aumento en el número de investigaciones en los tres primeros meses del año, comparados con el mismo periodo de 2025, indican datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Las carpetas de investigación iniciadas en la Ciudad de México por extorsión pasaron de 328 durante el primer trimestre de 2025, a 559 en el mismo periodo de 2026, un alza de 70.4 %.

En extorsión presencial se registraron 100 casos en los primeros tres meses de 2026. Las alcaldías con más carpetas por el delito fueron Iztapalapa con 18, Cuauhtémoc con 15 y Gustavo A. Madero con 13.

En tentativa de extorsión presencial se contabilizaron 80 investigaciones en el periodo. Las demarcaciones que encabezaron los casos son Iztapalapa con 19, Cuauhtémoc con 15 y la Venustiano Carranza con 10.

En extorsión por otros medios se acumularon 283 carpetas. Iztapalapa tuvo más casos con 52, seguida de Gustavo A. Madero con 32 y Cuauhtémoc con 25.

Y en la variante de tentativa de extorsión por otros medios se registraron 96. La Gustavo A. Madero tuvo el mayor número con 13; seguida de Iztapalapa con 11 y Tlalpan con 10 casos.