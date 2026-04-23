Más Información
Mecanismo de Protección niega medidas a Marion Reimers, pese a fallo legal; periodista logra sentencia por violencia digital
Citlalli Hernández ve “muy difícil ir en coalición” con Ruth González por SLP; alista reglas, métodos y estrategia electoral de la 4T
Sheinbaum evalúa cambios en la embajada de México en EU; considera a Roberto Lazzeri, director de Nafin, reporta Bloomberg
Silvano Aureoles "tarde o temprano va a caer"; en Con los de Casa fiscal revela fuga y vínculos con el CJNG
Nuevos consejeros electorales del INE rinden protesta; "no somos enemigos del gobierno, partidos políticos o empresarios", señalan
Los reyes de España entregaron este miércoles el Premio Cervantes 2025, el más importante de las letras hispanas, al escritor mexicano Gonzalo Celorio, en una ceremonia que se celebra en el Paraninfo de la madrileña Universidad de Alcalá de Henares.
El premiado, que llegó al recinto con más de una hora de antelación, fue recibido con honores por una compañía militar mixta liderada por la Brigada de paracaidistas y con una sección de cada uno de los tres ejércitos.
Celorio (Ciudad de México, 1948) ha sido distinguido por el jurado como "escritor integral: creador, maestro y lector apasionado" y autor de una obra que es "al mismo tiempo una memoria del México moderno y un espejo de la condición humana".
Lee también Instituto Cervantes recibe el legado del mexicano Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025
El escritor tiene previsto pronunciar un discurso sobre la literatura del yo y la memoria y sobre su lectura del 'Quijote', centrada en el sentido del humor y la libertad.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
pjm
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]