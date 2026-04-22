"Tarde o temprano va a caer", afirmó el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, cuando se le cuestionó cómo va la investigación del exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles.

En entrevista, el fiscal general de Michoacán, explicó cómo escapó Silvano Aureoles, en el programa semanal Con los de Casa, con el director General Editorial de EL UNIVERSAL, David Aponte, y la columnista Maite Azuela.

"Él sale de Morelia, de un helipuerto conocido como La Viña, al aeropuerto de Jalisco, donde un par de testigos lo ayudan a salir del aeropuerto de Guadalajara, vía aérea al norte del país, muy probablemente fuera de este, con el respaldo y apoyo del CJNG".

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De acuerdo con Torres Piña, Silvano Aureoles tiene dos órdenes de aprehensión. | Foto: Julio Suárez.

De acuerdo con Torres Piña, Silvano Aureoles tiene dos órdenes de aprehensión, la de "enriquecimiento ilícito y desviación de recursos", donde, "de ocho órdenes de aprehensión, se han ejecutado cuatro hacia sus exfuncionarios".

La otra orden fue local, por "abuso de autoridad, tortura y homicidio calificado de cinco comuneros en Arantepacua". De ahí se derivaron 16 órdenes de aprehensión, "se ejecutaron cinco hace más de una semana, y dos que se realizaron hoy".

"Tarde o temprano va a caer", aseguró el fiscal general de Michoacán.

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"Tarde o temprano va a caer", asegura el fiscal general de Michoacán. | Foto: Julio Suárez.

Los otros pendientes de Michoacán; feminicidio múltiple en Lázaro Cárdenas

El pasado 24 de marzo, un adolescente de 15 años asesinó a tiros con un arma larga a dos maestras de una preparatoria en Lázaro Cárdenas, Michoacán. El fiscal Torres Piña señala que "publicaciones en sus redes sociales, previas al ataque, sugieren una vinculación con la ideología incel".

A pesar de ello, añade que "la investigación debe profundizarse"; incluso menciona que el juez les dio un mes para ampliar la investigación. "Estamos a días de que se lleve a cabo la audiencia", menciona Torres.

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Si bien, hasta el momento se logró vincular al joven por feminicidio, que es "de los delitos más altos en sanciones punitivas", el fiscal explica que por la Ley Nacional de Adolescentes, "solo será sancionado hasta tres años".

El fiscal general de Michoacán espera que con el material del caso se pueda hacer una excepción.

"Los videos que muestran la alevosía, saña y violencia que se genera al atacar a la primera maestra, los tres intentos e impactos en la segunda maestra y el remate a la primera maestra".

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