A más de un año del hallazgo del Rancho Izaguirre, la columnista de EL UNIVERSAL, Maite Azuela entabló una conversación con la periodista de investigación, cofundadora de Opinión 51 y autora del libro “Testigos del horror”, Sandra Romandía.

Crematorios clandestinos, pilas de ropa, zapatos, objetos personales e incluso elementos de santería fueron descubiertos el pasado 5 de marzo por el colectivo de Guerreros Buscadores, quienes acudieron al lugar tras una llamada anónima.

Sandra Romandía fue una de las periodistas que logró ingresar al rancho y describió que “no hubo ningún tipo de protocolo para cuidar toda la cadena de posibles evidencias forenses”, como lo fueron restos óseos y pertenencias personales.

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De acuerdo con lo documentado por la periodista Romandía en su libro, entre las historias relacionadas con el rancho destaca la de Indira, una madre buscadora a quien se atribuye el descubrimiento de la zona.

Según el relató, Indira habría recibido durante meses múltiples llamadas anónimas que alertaban sobre actividades ilícitas en el sitio. A pesar de las condiciones de riesgo, la mujer solicitó apoyo de la Guardia Nacional para poder ingresar con protección.

“Por favor, acompáñenme o me voy sola; ya van muchas denuncias de que ahí obligan a los jóvenes a ser sicarios”, habría expresado ante las autoridades.

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Sin embargo, según la narración hecha por Romandía, la respuesta que recibió de las autoridades fue de advertencia: “Vaya, pero usted va a abrir las puertas del infierno”.

Ante la falta de una investigación más profunda por parte de las autoridades, la madre buscadora decidió avanzar en la búsqueda y tras la insistencia de que en el lugar pasaba, solicitó ser acompañada por la Guardia Nacional. Esta acción derivó en el hallazgo de lo que se presume era un campo utilizado para el reclutamiento forzado y la desaparición de personas.

Con su investigación, Romandía colocó en el centro del debate el papel de los colectivos de búsqueda y la respuesta institucional frente a denuncias relacionadas con desapariciones, además de hacer un cuestionamiento sobre la certeza que las autoridades tienen sobre lugares con reporte de hechos delictivos.

Sandra Romandía narra investigación sobre el hallazgo del Rancho Izaguirre en Testigos del horror (18/03/2026). Foto: Julio Suárez / EL UNIVERSAL

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A un año de los hechos, la autora de “Testigos del horror” comparte que la Fiscalía General de la República ha dado muy poca información sobre el tema, y que recientemente fue reconocido como lugar en el pudo haber reclutamiento forzado.

Con respecto a ello, la periodista señaló que aún hay mucho que esclarecer y pidió que la historia se cuente completa, desde el número de personas que había en el rancho hasta la cifra de muertos, e incluso cuántas réplicas del campo de reclutamiento existen.

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Romandía advierte que la falta de protocolos en el resguardo de evidencias, así como la escasa información oficial, no solo dificulta el esclarecimiento de los hechos, sino que también profundiza la incertidumbre de las familias de personas desaparecidas.

El caso del Rancho Izaguirre, documentado en “Testigos del horror”, se suma a una serie de hallazgos recientes en el país que evidencian la persistencia de redes de reclutamiento forzado y desaparición. Frente a ello, especialistas y organizaciones civiles han reiterado el llamado a las autoridades para implementar estrategias integrales que permitan prevenir estos delitos, atender a las víctimas y garantizar el acceso a la justicia.

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