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La Fiscalía General de la República (FGR) reportó la detención de David Herrera Sánchez, alias El Choky o Chuky, presunto involucrado en el secuestro y muerte del periodista , ocurrida en 2014, en el municipio de Las Choapas, Veracruz.

Según la FGR, agentes de su Agencia de Investigación Criminal (AIC), en conjunto con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cumplimentaron orden de aprehensión a Herrera Sánchez, de 34 años, en las inmediaciones de la colonia Francisco Villa, municipio de Coatzacoalcos, derivado de trabajos de de campo y gabinete.

Mediante un comunicado, la FGR indicó que el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente e ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 12 “CPS-Guanajuato”, donde se determinará su situación jurídica.

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Lo anterior, luego de que le fue leída la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención, en estricto apego al debido proceso y con pleno respeto a sus derechos humanos.

En febrero de 2014, Gregorio Jiménez de la Cruz, colaborador de los medios Notisur, En la Red y Liberal del Sur, fuey su cuerpo fue localizado sin vida el 11 de febrero del mismo año.

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aov/bmc

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