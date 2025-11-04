Jilotepec, Méx.- Fue localizado con vida y en aparente buen estado de salud Fernando Galindo Salvador, quien había sido privado de la libertad desde el pasado 30 de octubre, hecho que motivó un bloqueo por parte de transportistas en la carretera México-Querétaro, el pasado lunes.

En el operativo para su rescate, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que fueron detenidas tres personas, entre ellas Nery “N”, alias “El Moto”, identificado como integrante de un grupo criminal con orígenes en Michoacán.

El Moto era el encargado de “alinear” a taxistas en los municipios de Jilotepec, Soyaniquilpan y Acambay, privando de la libertad a sus líderes para someterlos, de acuerdo con las primeras indagatorias.

Detienen a Nery “N”, alias “El Moto”, identificado como integrante de un grupo criminal con orígenes en Michoacán. Foto: Especial

Este operativo fue una acción conjunta entre la Fiscalía mexiquense y la Secretaría de Seguridad del Estado.

Ante lal,l privación de la libertad de Fernando Galindo Salvador, integrantes del colectivo Ciudadanos Unidos de la Zona Norte del Estado de México exigieron mayor seguridad y denunciaron el incremento de extorsiones, cobro de piso y amenazas en la región.

