Más Información

Detienen al hombre que tocó a Sheinbaum sin su consentimiento; está en fiscalía de delitos sexuales

Detienen al hombre que tocó a Sheinbaum sin su consentimiento; está en fiscalía de delitos sexuales

“Si tocan a la presidenta, nos tocan a todas”: Brugada; afirma que se procederá contra hombre que tocó a Sheinbaum sin su consentimiento

“Si tocan a la presidenta, nos tocan a todas”: Brugada; afirma que se procederá contra hombre que tocó a Sheinbaum sin su consentimiento

Sheinbaum encabeza primera reunión con gabinete para Plan Michoacán por la Paz; coordinan trabajos para consultas

Sheinbaum encabeza primera reunión con gabinete para Plan Michoacán por la Paz; coordinan trabajos para consultas

Nueva York será gobernada por un migrante, dice Zohran Mamdani; lanza desafío a Trump

Nueva York será gobernada por un migrante, dice Zohran Mamdani; lanza desafío a Trump

Casa Blanca condena "toda forma de violencia política", tras asesinato de alcalde Carlos Manzo

Casa Blanca condena "toda forma de violencia política", tras asesinato de alcalde Carlos Manzo

Miss Universo condena agresión a Fátima Bosch y anuncia acciones contra Nawat Itsaragrisil

Miss Universo condena agresión a Fátima Bosch y anuncia acciones contra Nawat Itsaragrisil

Jilotepec, Méx.- Fue localizado con vida y en aparente buen estado de salud Fernando Galindo Salvador, quien había sido privado de la libertad desde el pasado 30 de octubre, hecho que motivó un en la , el pasado lunes.

En el operativo para su rescate, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que fueron detenidas tres personas, entre ellas Nery “N”, alias “El Moto”, identificado como integrante de un grupo criminal con orígenes en Michoacán.

El Moto era el encargado de “alinear” a taxistas en los municipios de Jilotepec, Soyaniquilpan y Acambay, privando de la libertad a sus líderes para someterlos, de acuerdo con las primeras indagatorias.

Lee también

Detienen a Nery “N”, alias “El Moto”, identificado como integrante de un grupo criminal con orígenes en Michoacán. Foto: Especial
Detienen a Nery “N”, alias “El Moto”, identificado como integrante de un grupo criminal con orígenes en Michoacán. Foto: Especial

Este operativo fue una acción conjunta entre la Fiscalía mexiquense y la Secretaría de Seguridad del Estado.

Ante lal,l privación de la libertad de Fernando Galindo Salvador, integrantes del colectivo Ciudadanos Unidos de la Zona Norte del Estado de México exigieron mayor seguridad y denunciaron el incremento de extorsiones, cobro de piso y amenazas en la región.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

pjm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]