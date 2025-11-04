Más Información

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional; sale sin declarar

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional; sale sin declarar

Falla seguridad de Sheinbaum; sujeto la toca sin su consentimiento

Falla seguridad de Sheinbaum; sujeto la toca sin su consentimiento

Casa Blanca condena "toda forma de violencia política", tras asesinato de alcalde Carlos Manzo

Casa Blanca condena "toda forma de violencia política", tras asesinato de alcalde Carlos Manzo

Indignación en Miss Universe por un directivo que llama "tonta" a Fátima Bosch

Indignación en Miss Universe por un directivo que llama "tonta" a Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil, directivo de Miss Universe, se disculpa tras lo ocurrido con la mexicana Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil, directivo de Miss Universe, se disculpa tras lo ocurrido con la mexicana Fátima Bosch

Congreso de Michoacán recibe propuesta para que Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, sea alcaldesa interina de Uruapan

Congreso de Michoacán recibe propuesta para que Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, sea alcaldesa interina de Uruapan

Tultitlán, Mex.- Las principales entradas al municipio de se encuentran bloqueadas por un grupo de , quienes utilizan combis y taxis para impedir el paso de vehículos hacia el centro de la localidad.

Las unidades de transporte público se concentran en el Boulevard Tultitlán, en la Avenida San Antonio y en la Vía José López Portillo y forman parte de la .

Al respecto, el Ayuntamiento de Tultitlán informó que sostuvieron una reunión con el presidente de dicha organización, de nombre Juan Arriaga, debido a la instalación de una base de transporte público para combis afuera del Hospital del ISSSTE, ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con la autoridad municipal, ese paradero no está autorizado y solicitaron al gremio transportista que lo retiren ya que la calle Ciruelos, donde está el hospital, es estrecha y por ahí pasa mucha gente caminando, en automóviles, así como las unidades de emergencia durante todo el día.

Lee también:

Las unidades de transporte público se concentran en el Boulevard Tultitlán. Foto: Especial.
Las unidades de transporte público se concentran en el Boulevard Tultitlán. Foto: Especial.

“El gobierno de Tultitlán reafirma que la seguridad y la movilidad de la ciudadanía son prioridad, por lo que no se permitirá la instalación de bases de transporte en zonas que representen riesgo o afectación a la población”, puntualizó la autoridad local.

En el comunicado, el Ayuntamiento de Tultitlán refiere que el representante de TUSSAT no estuvo de acuerdo y advirtió sobre realizar bloqueos, en caso de que no accediera a su petición.

“Sin embargo, esta administración municipal mantendrá el diálogo abierto, siempre dentro del marco de la legalidad y con estricto respeto al orden público y al bienestar de las y los tultitlenses”, reiteró el gobierno municipal.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]