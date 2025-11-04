Tultitlán, Mex.- Las principales entradas al municipio de Tultitlán se encuentran bloqueadas por un grupo de transportistas, quienes utilizan combis y taxis para impedir el paso de vehículos hacia el centro de la localidad.

Las unidades de transporte público se concentran en el Boulevard Tultitlán, en la Avenida San Antonio y en la Vía José López Portillo y forman parte de la empresa TUSSAT.

Al respecto, el Ayuntamiento de Tultitlán informó que sostuvieron una reunión con el presidente de dicha organización, de nombre Juan Arriaga, debido a la instalación de una base de transporte público para combis afuera del Hospital del ISSSTE, ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con la autoridad municipal, ese paradero no está autorizado y solicitaron al gremio transportista que lo retiren ya que la calle Ciruelos, donde está el hospital, es estrecha y por ahí pasa mucha gente caminando, en automóviles, así como las unidades de emergencia durante todo el día.

Foto: Especial.

“El gobierno de Tultitlán reafirma que la seguridad y la movilidad de la ciudadanía son prioridad, por lo que no se permitirá la instalación de bases de transporte en zonas que representen riesgo o afectación a la población”, puntualizó la autoridad local.

En el comunicado, el Ayuntamiento de Tultitlán refiere que el representante de TUSSAT no estuvo de acuerdo y advirtió sobre realizar bloqueos, en caso de que no accediera a su petición.

“Sin embargo, esta administración municipal mantendrá el diálogo abierto, siempre dentro del marco de la legalidad y con estricto respeto al orden público y al bienestar de las y los tultitlenses”, reiteró el gobierno municipal.

