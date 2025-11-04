Cuautitlán, Méx.- La ciclovía ubicada sobre la avenida Ferrocarriles Nacionales Oriente será demolida como parte de los trabajos de adecuación del Tren de Pasajeros México–Querétaro, en el tramo correspondiente al Frente 2 “Tultitlán–Coyotepec”, informaron autoridades municipales.

Los trabajos, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), se llevarán a cabo del 3 al 24 de noviembre de 2025, a lo largo de una extensión de 3.3 kilómetros.

Durante este periodo permanecerá cerrado el acceso a la ciclovía y se colocará señalamiento preventivo para garantizar la seguridad de peatones y automovilistas.

Como parte de las labores, se realizará el retiro controlado de 140 árboles, acompañado de una reforestación compensatoria, además de la reubicación de pgiseostes, luminarias y servicios eléctricos y de telecomunicaciones.

La Policía de Tránsito Municipal apoyará en el control vehicular y en la seguridad del personal en obra.

En una etapa posterior, las autoridades tienen previsto demoler el puente ubicado en el kilómetro 29+260, entre las calles 5 de Mayo y Francisco Sarabia, a la altura de San Mateo Ixtacalco, con el fin de modernizar la infraestructura y adecuarla al nuevo trazo ferroviario.

