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La jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el , Mariana Vieyra Valdés, autorizó la reapertura de la investigación complementaria contra el ex vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna por un periodo de tres meses, señalado por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de hidrocarburos.

El despacho Epigmenio Mendieta & Abogados, que lleva la defensa del marino preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, informó este martes que obtuvo tres meses adicionales de investigación otorgados por la jueza Vieyra Valdés, durante un audiencia de tutela de derechos solicitada por la defensa de Farías Laguna.

La resolución judicial se dictó luego de la negativa de la Fiscalía General de la República () de entregar a la defensa la carpeta de investigación, así como de permitir el acceso completo a diversos actos de investigación para el ejercicio pleno del derecho de defensa.

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Durante la audiencia la jueza determinó que la Fiscalía deberá permitir a las defensas consultar íntegramente la carpeta de investigación y presentar un inventario detallado de todos los tomos, cuadernos, anexos, discos y demás constancias que la integran.

Asimismo, aseguró el despacho encabezado por Epigmenio Mendieta, quien llevó la defensa de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, se ordenó facilitar la revisión de evidencia digital por parte de los peritos de la defensa.

Recalcó que la resolución judicial se dictó tras la reiterada negativa de la de entregar a la defensa la totalidad de la carpeta de investigación y diversos actos de investigación, así como de permitir el acceso completo a diversos actos de investigación relevantes en la causa penal 325/2025 para el ejercicio pleno del derecho de defensa.

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jc/apr

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