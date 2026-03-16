La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que colabora con la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación por la posible provocación de un incendio forestal en el municipio de Tepoztlán, en Morelos, dentro de un Área Natural Protegida (ANP).

La autoridad ambiental, encabezada por Mariana Boy Tamborrell, señaló en un comunicado que aporta información técnica, dictámenes periciales y datos de campo que permitirán a las autoridades ministeriales determinar los daños ambientales y deslindar responsabilidades legales.

De acuerdo con Profepa, los hechos ocurrieron el pasado viernes 6 de marzo, cuando una brigada contra incendios forestales y elementos de Seguridad Pública de Tepoztlán detuvieron a una persona que presuntamente realizaba quemas en un predio con vegetación forestal de selva baja caducifolia.

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Lo anterior derivó en el inicio de un incendio en las inmediaciones de la colonia Cacaloapan, dentro del ejido de Tepoztlán; por estos hechos, la persona fue puesta a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía de Morelos.

El pasado viernes 6 de marzo fue detenida una persona por presuntamente realizar quemas en un predio con vegetación forestal en una ANP de Tepoztlán, Morelos. Foto: Profepa

La Procuraduría Federal aseguró que inspectores acudieron un día después, el 7 de marzo, al sitio señalado para realizar trabajos de verificación técnica.

“Durante la visita se identificó el tipo de vegetación afectada, la delimitación de la superficie impactada y la estimación preliminar de los daños ocasionados por el fuego”, garantizó.

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Los datos de la inspección realizada arrojan que se observó afectación en una superficie aproximada de 5 mil 971.99 metros cuadrados, derivada de actividades de roza, tumba y quema que dañaron la zona.

Profepa reportó que el área afectada se localiza dentro del ANP Área de Protección de Flora y Fauna “Corredor Biológico Chichinautzin”, que forma parte de la región conocida como Bosque de Agua.

Esta zona, dijo, es de alto valor ambiental por su importancia en la conservación de ecosistemas forestales y en la recarga de acuíferos que abastecen a distintas regiones del centro del país.

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Por ello, la dependencia federal advirtió que en Tepoztlán se han suscitado incendios de manera reiterada, los cuales han afectado grandes superficies de ecosistemas forestales.

El pasado viernes 6 de marzo fue detenida una persona por presuntamente realizar quemas en un predio con vegetación forestal en una ANP de Tepoztlán, Morelos. Foto: Profepa

Según datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), estos siniestros han sido provocados de manera intencional para ampliar tierras al cultivo o bien para lotificar y llevar a cabo la venta de terrenos para uso habitacional.

Profepa alertó que estos incendios forestales provocados por uso inadecuado del fuego o por quemas sin autorización pueden constituir delitos ambientales, por lo que afirmó que continuará coadyuvando con la FGR, encabezada por Ernestina Godoy Ramos, durante el desarrollo de las diligencias y audiencias que se realicen.

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