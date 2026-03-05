Más Información

La Procuraduría Federal del Protección al Ambiente () informó que en Juchitán, Oaxaca, personal del organismo recibió a un ocelote herido por un posible accidente de tráfico vehicular y lo trasladó a la Fundación Invictus, con sede en Pachuca, .

Por medio de una publicación en redes sociales, la Procuraduría dijo que el ejemplar fue localizado por elementos de la Secretaria de Marina () y presenta una fractura en la mandíbula, heridas y "otros problemas".

Detalló que el animal requiere atención especializada, motivo por el cual fue llevado a la Fundación Invictus, una organización que opera con donativos y se encarga de la conservación del medio ambiente con el rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre.

Profepa traslada a ocelote herido tras posible accidente vehicular en Oaxaca (05/03/2026). Foto: Especial
El organismo se comprometió a dar "puntual seguimiento y monitoreo" de la evolución de la salud del ejemplar debido a que el ocelote está considerado en peligro de extinción de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Según un comunicado de la misma Profepa, esta especie animal está en peligro de extinción debido a distintos motivos, entre los que se encuentran la pérdida de su hábitat por actividades agrícolas y ganaderas, la cacería furtiva y los aseguramientos que se han registrado, además del tráfico ilegal de sus productos como su piel y colmillos.

El documento, fechado en 2022, detalla que el ocelote (leopardus pardalis) es una de las seis especies de felinos que se distribuyen en México, incluyendo el jaguar, puma, jaguarundi, gato montés y el tigrillo.

