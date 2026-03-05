La Procuraduría Federal del Protección al Ambiente (Profepa) informó que en Juchitán, Oaxaca, personal del organismo recibió a un ocelote herido por un posible accidente de tráfico vehicular y lo trasladó a la Fundación Invictus, con sede en Pachuca, Hidalgo.

Por medio de una publicación en redes sociales, la Procuraduría dijo que el ejemplar fue localizado por elementos de la Secretaria de Marina (Semar) y presenta una fractura en la mandíbula, heridas y "otros problemas".

Detalló que el animal requiere atención especializada, motivo por el cual fue llevado a la Fundación Invictus, una organización que opera con donativos y se encarga de la conservación del medio ambiente con el rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre.

Lee también Detienen a 14 personas por tala ilegal en Michoacán; aseguran 25 vehículos con 539 metros cúbicos de madera

Profepa traslada a ocelote herido tras posible accidente vehicular en Oaxaca (05/03/2026). Foto: Especial

El organismo se comprometió a dar "puntual seguimiento y monitoreo" de la evolución de la salud del ejemplar debido a que el ocelote está considerado en peligro de extinción de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Según un comunicado de la misma Profepa, esta especie animal está en peligro de extinción debido a distintos motivos, entre los que se encuentran la pérdida de su hábitat por actividades agrícolas y ganaderas, la cacería furtiva y los aseguramientos que se han registrado, además del tráfico ilegal de sus productos como su piel y colmillos.

El documento, fechado en 2022, detalla que el ocelote (leopardus pardalis) es una de las seis especies de felinos que se distribuyen en México, incluyendo el jaguar, puma, jaguarundi, gato montés y el tigrillo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc