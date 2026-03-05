Pachuca.- En un operativo conjunto encabezado por elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano fueron detenidas cuatro personas, además de que se aseguraron armas de fuego, cartuchos y un vehículo en el municipio de Cuautepec, en el estado de Hidalgo.

De acuerdo con la comandancia de la Primera Región Militar de la 18 Zona Militar, los hechos ocurrieron durante patrullajes de vigilancia y reconocimiento terrestre en la comunidad de El Aserradero.

Según se indicó, en este operativo interinstitucional el personal de seguridad logró la detención de cuatro sujetos, así como el aseguramiento de armamento. Entre lo decomisado se encuentran cuatro armas de fuego largas, 64 cartuchos útiles y un vehículo.

Autoridades catearon autos para asegurar armamento (05/03/2026). Foto: Especial

Los objetos, así como el armamento, quedaron a disposición de las autoridades competentes para determinar la situación jurídica de todos los implicados.

El municipio de Cuautepec está considerado como un foco rojo para la extracción de hidrocarburos y el narcomenudeo, por lo que figura en el lugar número dos en el ranking nacional de los 100 municipios con mayor número de tomas clandestinas.

En esta demarcación, durante el año pasado se registraron al menos 533 tomas clandestinas. Otros municipios de la entidad como Tulantepec registraron 205; Nopala, 177; Atitalaquia, 177; así como Tepetitlán, 78, y Pachuca, 79.

