Más Información

PT no apoyará reforma electoral, asegura Reginaldo; busca consolidar partido único, acusa

PT no apoyará reforma electoral, asegura Reginaldo; busca consolidar partido único, acusa

Jorge Romero rechaza invitación de Alito Moreno para crear alianza; a veces la coalición suma otras resta votos, dice

Jorge Romero rechaza invitación de Alito Moreno para crear alianza; a veces la coalición suma otras resta votos, dice

Alito Moreno pide alianza a MC y PAN para “derrotar” a Morena; “la división solo beneficia al poder”, asegura

Alito Moreno pide alianza a MC y PAN para “derrotar” a Morena; “la división solo beneficia al poder”, asegura

A un año, FGR presenta avances del Rancho Izaguirre; hay 47 detenidos, procesa 64% del centro de adiestramiento y restos de un hombre

A un año, FGR presenta avances del Rancho Izaguirre; hay 47 detenidos, procesa 64% del centro de adiestramiento y restos de un hombre

Sale Kristi Noem del Departamento de Seguridad Nacional de EU; estas son sus polémicas

Sale Kristi Noem del Departamento de Seguridad Nacional de EU; estas son sus polémicas

"México merece saber qué pasó"; Guerreros Buscadores de Jalisco recuerdan hallazgo de Rancho Izaguirre y da a conocer video inédito

"México merece saber qué pasó"; Guerreros Buscadores de Jalisco recuerdan hallazgo de Rancho Izaguirre y da a conocer video inédito

Pachuca.- En un operativo conjunto encabezado por elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano fueron detenidas cuatro personas, además de que se , cartuchos y un vehículo en el municipio de Cuautepec, en el estado de Hidalgo.

De acuerdo con la comandancia de la Primera Región Militar de la 18 Zona Militar, los hechos ocurrieron durante patrullajes de vigilancia y reconocimiento terrestre en la comunidad de El Aserradero.

Según se indicó, en este operativo interinstitucional el personal de seguridad logró la , así como el aseguramiento de armamento. Entre lo decomisado se encuentran cuatro armas de fuego largas, 64 cartuchos útiles y un vehículo.

Lee también

Autoridades catearon autos para asegurar armamento (05/03/2026). Foto: Especial
Autoridades catearon autos para asegurar armamento (05/03/2026). Foto: Especial

Los objetos, así como el armamento, quedaron a disposición de las autoridades competentes para determinar la situación jurídica de todos los implicados.

El municipio de Cuautepec está considerado como un foco rojo para la extracción de hidrocarburos y el , por lo que figura en el lugar número dos en el ranking nacional de los 100 municipios con mayor número de tomas clandestinas.

En esta demarcación, durante el año pasado se registraron al menos 533 tomas clandestinas. Otros municipios de la entidad como Tulantepec registraron 205; Nopala, 177; Atitalaquia, 177; así como Tepetitlán, 78, y Pachuca, 79.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]