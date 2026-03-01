Pachuca.– En un operativo conjunto de fuerzas estatales y federales fueron detenidos cuatro sujetos que portaban armas de fuego y diversas dosis de droga en la colonia Tultengo, en el municipio de Tula, Hidalgo.

La detención se registró tras un reporte anónimo que alertó sobre un grupo de hombres armados que viajaban a bordo de una camioneta y circulaban por calles de esa localidad.

Ante ello, se implementaron protocolos de coordinación para la búsqueda de los presuntos responsables. Elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional, que realizaban patrullajes en la región, lograron ubicar la unidad en la localidad de Tultengo.

Durante la inspección del vehículo fueron asegurados cuatro sujetos que portaban tres armas de fuego cortas, ocho cargadores abastecidos, 104 cartuchos útiles, seis teléfonos celulares y diversas dosis de droga.

La Secretaría de Seguridad Pública indicó que estas acciones forman parte de las estrategias implementadas por el Gobierno del Estado para inhibir la operación de células delictivas, así como para retirar armamento y drogas de circulación en la región de Tula.

Tanto el armamento como los objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán la situación jurídica de los detenidos.

