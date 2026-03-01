Más Información

Militares resguardan funeraria por velorio a “El Mencho”, reporta AFP; documenta llegada de coronas fúnebres

Militares resguardan funeraria por velorio a “El Mencho”, reporta AFP; documenta llegada de coronas fúnebres

Shakira en el Zócalo: sigue aquí En Vivo el concierto de "La Loba"

Shakira en el Zócalo: sigue aquí En Vivo el concierto de "La Loba"

Shakira rompe récord de asistencia a un concierto masivo en el Zócalo de la CDMX; Brugada reporta 400 mil personas

Shakira rompe récord de asistencia a un concierto masivo en el Zócalo de la CDMX; Brugada reporta 400 mil personas

Policía de élite de Chiapas con historial de denuncias y detenciones; esta es la fuerza especial que aparece en la narconómina del CJNG

Policía de élite de Chiapas con historial de denuncias y detenciones; esta es la fuerza especial que aparece en la narconómina del CJNG

Seguridad de Chiapas se abre a indagatoria por narconómina; “no tenemos nada que ocultar”, dice secretario

Seguridad de Chiapas se abre a indagatoria por narconómina; “no tenemos nada que ocultar”, dice secretario

Pescadores retoman labores en Vallarta tras semana de violencia por “El Mencho”; “un domingo tranquilo con buena pesca”, dicen

Pescadores retoman labores en Vallarta tras semana de violencia por “El Mencho”; “un domingo tranquilo con buena pesca”, dicen

Pachuca.– En un operativo conjunto de fuerzas estatales y federales fueron detenidos cuatro sujetos que portaban armas de fuego y diversasen la colonia Tultengo, en el municipio de Tula, Hidalgo.

La detención se registró tras un reporte anónimo que alertó sobre un grupo de que viajaban a bordo de una camioneta y circulaban por calles de esa localidad.

Ante ello, se implementaron protocolos de coordinación para la búsqueda de los presuntos responsables. Elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional, que realizaban patrullajes en la región, lograron ubicar la unidad en la localidad de Tultengo.

Lee también

Durante la inspección del vehículo fueron asegurados cuatro sujetos que portaban tres armas de fuego cortas, ocho cargadores abastecidos, 104 cartuchos útiles, seis teléfonos celulares y diversas dosis de droga.

La Secretaría de Seguridad Pública indicó que estas acciones forman parte de las estrategias implementadas por el Gobierno del Estado para inhibir la operación de , así como para retirar armamento y drogas de circulación en la región de Tula.

Tanto el armamento como los objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán la situación jurídica de los detenidos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]