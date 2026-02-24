Progreso, Yucatán.- Autoridades federales realizaron un cateo antidrogas en un predio de la colonia Nueva Yucalpetén, en este puerto, donde se aseguraron drogas y se detuvo a dos personas.

Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) irrumpieron en una vivienda, ubicada en la calle 33 entre 126 y 128, de la citada colonia, en una zona cercana a centros escolares y comercios.

Durante la revisión, los agentes aseguraron diversas dosis de presuntas sustancias ilícitas, entre ellas metanfetamina, además de objetos relacionados con su posible distribución, como básculas grameras y bolsas sintéticas.

Asimismo, se reportó la detención de una mujer de 69 años, identificada con las iniciales E.R.H., y un hombre de 46 años, identificado como A.O.R., quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación. El inmueble quedó bajo resguardo federal como parte de la carpeta de investigación.

En las últimas semanas se han realizado operativos antinarcóticos en distintas colonias del puerto, como la Vicente Guerrero, la Francisco I. Madero y el primer cuadro de la ciudad, derivado de denuncias ciudadanas anónimas y trabajos de inteligencia, esto con el objetivo de inhibir la venta de estupefacientes.

