Progreso, Yucatán.- Autoridades federales realizaron un en un predio de la colonia Nueva Yucalpetén, en este puerto, donde se aseguraron drogas y se detuvo a dos personas.

Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) irrumpieron en una vivienda, ubicada en la calle 33 entre 126 y 128, de la citada colonia, en una zona cercana a centros escolares y comercios.

Durante la revisión, los agentes aseguraron diversas dosis de presuntas , entre ellas metanfetamina, además de objetos relacionados con su posible distribución, como básculas grameras y bolsas sintéticas.

Asimismo, se reportó la detención de una mujer de 69 años, identificada con las iniciales E.R.H., y un hombre de 46 años, identificado como A.O.R., quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación. El inmueble quedó bajo resguardo federal como parte de la .

En las últimas semanas se han realizado operativos antinarcóticos en distintas colonias del puerto, como la Vicente Guerrero, la Francisco I. Madero y el primer cuadro de la ciudad, derivado de denuncias ciudadanas anónimas y trabajos de inteligencia, esto con el objetivo de inhibir la venta de estupefacientes.

