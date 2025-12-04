Más Información

Senado inicia debate sobre Ley de Aguas; Morena y aliados rechazan moción suspensiva propuesta por el PAN

Senado inicia debate sobre Ley de Aguas; Morena y aliados rechazan moción suspensiva propuesta por el PAN

Sheinbaum se reúne con el Consejo Mexicano de Negocios; asisten Slim, Claudio X. González y el CCE

Sheinbaum se reúne con el Consejo Mexicano de Negocios; asisten Slim, Claudio X. González y el CCE

T-MEC seguirá y México avanza en revisión, afirma Ebrard; “no hay manera de no seguir adelante”, dice

T-MEC seguirá y México avanza en revisión, afirma Ebrard; “no hay manera de no seguir adelante”, dice

Congreso de Guanajuato aprueba matrimonio igualitario; castigan terapias de conversión sexual en menores de edad

Congreso de Guanajuato aprueba matrimonio igualitario; castigan terapias de conversión sexual en menores de edad

Subsidio de 100% en el pago de tenencia para vehículos de hasta 638 mil pesos con IVA, propone Brugada

Subsidio de 100% en el pago de tenencia para vehículos de hasta 638 mil pesos con IVA, propone Brugada

Por 24 horas, Ley de Aguas convierte San Lázaro en ring de acusaciones, insultos y jaloneos; así se vivió el debate

Por 24 horas, Ley de Aguas convierte San Lázaro en ring de acusaciones, insultos y jaloneos; así se vivió el debate

Mérida, Yucatán.- Fuerzas federales y estatales realizaron un en la colonia Dzununcán, en el sur de Mérida, en el que se aseguraron varias cantidades de droga.

El operativo, que se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la calle 185-A con 86-A, en la citada colonia, resultó en la detención de cuatro personas identificadas como presuntos integrantes de la banda “Los Cholos de la Sur 13”.

En el cateo participaron agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.

Lee también

Elementos de seguridad catearon una vivienda que operaba como punto de venta (04/12/2025). Foto: Especial
Elementos de seguridad catearon una vivienda que operaba como punto de venta (04/12/2025). Foto: Especial

Las autoridades irrumpieron de manera sorpresiva en el domicilio señalado, que operaba como y centro de distribución de sustancias ilícitas.

Durante la revisión, binomios caninos localizaron varias dosis de droga, entre ellas una cantidad considerable de .

El inmueble fue acordonado mientras se realizaban las diligencias correspondientes y el aseguramiento de los indicios.

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la SSP para su puesta a disposición.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]