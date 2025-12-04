Mérida, Yucatán.- Fuerzas federales y estatales realizaron un operativo antidrogas en la colonia Dzununcán, en el sur de Mérida, en el que se aseguraron varias cantidades de droga.

El operativo, que se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la calle 185-A con 86-A, en la citada colonia, resultó en la detención de cuatro personas identificadas como presuntos integrantes de la banda “Los Cholos de la Sur 13”.

En el cateo participaron agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.

Lee también Congreso de Guanajuato aprueba matrimonio igualitario; castigan terapias de conversión sexual en menores de edad

Elementos de seguridad catearon una vivienda que operaba como punto de venta (04/12/2025). Foto: Especial

Las autoridades irrumpieron de manera sorpresiva en el domicilio señalado, que operaba como punto de venta y centro de distribución de sustancias ilícitas.

Durante la revisión, binomios caninos localizaron varias dosis de droga, entre ellas una cantidad considerable de cristal.

El inmueble fue acordonado mientras se realizaban las diligencias correspondientes y el aseguramiento de los indicios.

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la SSP para su puesta a disposición.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr