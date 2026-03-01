Más Información

Monterrey, Nuevo León.- La Secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del municipio de Monterrey, Karina Barrón Perales, fue detenida por los presuntos delitos de y falsificación de declaraciones ante las autoridades.

El Registro Nacional de Detenciones, indica que la detención se llevó a cabo en la Colonia Mezquital, en el municipio de San Nicolás de los Garza.

Se informó que Barrón Perales, falseó información en una denuncia en contra del actual senador de Morena por Nuevo León, Waldo Fernández, cuando ambos competían por el cargo para el Senado.

Horas después de la detención, el legislador publicó un video donde confirma la detención.

“Su detención junto con otras personas, tiene que ver con una que presentó su servidor y que tiene que ver con un y fabricación de hechos realizados ante la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Nuevo León.

Lamentablemente no puedo informar en este momento a la ciudadanía estos hechos, pero mañana esperando la audiencia de imputación y una vez que termine le diré al pueblo de Nuevo León y a todas las personas interesadas cuáles son las causas y las pruebas que están ahí en esta investigación", señaló.

aov

