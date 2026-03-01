San Cristóbal de las Casas, Chis.- El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar anunció que después de la publicación en EL UNIVERSAL, donde se revela que elementos de Fuerza y Reacción Inmediata Pakal (FRIP), están en la nómina del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se iniciará una investigación, pero en caso de llegarse a confirmar, entonces “se juzgará con todo el peso de la ley a quién o quiénes resulten responsables”, de haber cometido este delito.

En sus redes sociales, Ramírez Aguilar ha pedido a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno “que inicie una investigación exhaustiva de manera conjunta con la Fiscalía General del Estado”, para indagar sobre los presuntos vínculos de mandos de la FRIP con el crimen organizado, concretamente con el CJNG y su filial en Chiapas, Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG).

“No permitiremos que manchen a nuestras instituciones de seguridad, que tanto han trabajado por la seguridad y la paz en Chiapas”, dijo el gobernador que ha solicitado iniciar la investigación para conocer si algunos mandos están vinculados con el CJNG.

En los documentos que fueron publicados este domingo por EL UNIVERSAL, aparece alias "El Vaquero", que podría ser el alias de Elías Alfonso Urbina Cruz, de 34 años de edad, desaparecido en la carretera Tuxtla-Villaflores, desde el 19 de febrero, cuando fue citado por uno de sus excompañeros de la FRIP, para sostener una reunión en un punto que va del Colegio La Paz a la tienda Aurrera.

Urbina Cruz, originario de Villa Corzo, de 34 años de edad, estuvo en la FRIP durante tres meses y diez años en la Fiscalía de Chiapas.

El jueves, se realizó una misa la iglesia del Señor de Esquipulas, donde se pidió por su pronta aparición con vida, después de que su esposa, amigos, conocidos y compañeros se manifestaron en la plaza central de Tuxtla para pedir que regrese a casa.

Desde la página de Facebook llamada La trusa vengadora, escribieron que "El Vaquero" estuvo vinculado con criminales. “En distintos momentos, su nombre fue vinculado públicamente con el grupo denominado CCyG, sombra que alimentó rumores y controversias”. “Además, su paso previo como elemento de la Fiscalía General del Estado generó un señalamiento social en su momento, como hiero al rojo en plaza pública”.

Ante la publicación, algunos usuarios de redes sociales respondieron: “Independientemente de lo que se dedique el fulano hoy desaparecido. Hay que tener tantita madre, no te burles de su situación talvez el karma ya les llegó a ellos y hoy pagan lo que antes gozaban”. “Pero no es bueno juzgar a las personas uno nunca sabe que nos depara el destino”.

"El Vaquero", según la lista en poder de esta casa editorial llegaba a recibir del CJNG recursos por 35 mil pesos.

A diez días de la desaparición de "El Vaquero", aún no hay rastros de él.

