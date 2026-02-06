San Cristóbal de las Casas, Chis; 6 de febrero. - A más de un mes que se recrudeció la lucha entre el Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su filial, Cártel Chiapas y Guatemala (CCYG), el Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal continuaban con patrullajes y sobrevuelos en municipios donde hay presencia de estas organizaciones.

El Secretario de Seguridad Pública del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño informó que este día realizaron operativos en las comunidades Ocuilapa y El Carrizal, del municipio de Ocozocoautla.

Como parte de las acciones de búsqueda de criminales, ingresaron a una propiedad que usaban los criminales para planear operaciones.

En un video que colgó la Secretaría de Seguridad del Pueblo, se puede ver a Aparicio Avendaño levantar del suelo, una libreta donde los criminales hacían anotaciones.

Se aprecia que el funcionario estatal entra un espacio, como si se tratara de un túnel o bunker de la propiedad.

Afuera de la propiedad permanecía abandonada una camioneta Ford de color rojo, doble cabina.

En la mañana de este viernes, soldados de la 36 Zona Militar aseguraron un arsenal presuntamente del Cártel de Sinaloa, en la gravera conocida como Los Morales, en las inmediaciones del ingenio azucarero, del municipio de Huixtla.

Los militares hallaron una decena de armas largas, un centenar de cargadores y más de cuatro mil cartuchos, así como dos vehículos y equipo táctico como chalecos antibalas y uniformes.

Todo lo decomisado fue trasladado al Ministerio Público.

En Arriaga, una pareja de jóvenes fue ejecutada el miércoles por presuntos criminales.

Los asesinados fueron identificados como Jacqueline Herrera Caballeros, de 14 años de edad y Eduardo Santos Trujillo, de 18 años de edad.

El doble homicidio ocurrió en el barrio Patrinos.

